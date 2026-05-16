Левски и ЦСКА с последно Вечно дерби за сезона

Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в последното Верно дерби за сезон 2025/26. Срещата на стадион "Васил Левски" започва в 16:00 часа.

Фокусът на "армйеците" би трябвало да бъде насочен към финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив следващата седмица. В духа на дербито, обаче не е изключено играчите на Христо Янев да не спестят сили срещу 27-кратните шампиони. В последния си мач ЦСКА завърши 1:1 срещу ЦСКА 1948.

С контузия е крилото Мохамед Брахими, който е човекът във форма в състава на "армейците", Четирима от играчите, които не играха в последния двубой с ЦСКА 1948, се завръщат. Това са Бруно Жордао, Анжело Мартино, Лео Перейра и Леандро Годой.

Хулио Веласкес няма да може да разчита на Гашпер Търдин, който в Разград получи петия си жълт картон през кампанията и ще бъде наказан за днешния мач. Извън сметките на испанския треньор е и бранителят Стипе Вуликич, който пък е контузен.

Левски наскоро победи експериментален състав на ЦСКА с 3:1 и ще е устремен към нов успех в дербито. "Сините" ще се раздадат на максимум за феновете си, докато ЦСКА вероятно ще пази сили за мача на сезона - финала срещу Локомотив Пловдив

