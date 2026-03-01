Отиде си легенда на ЦСКА, променил завинаги футбола у нас

Легендата на българския футбол и ЦСКА Георги Велинов почина на 68-годишна възраст.

Както е известно, ветеранът беше в тежко състояние във Военно-медицинска академия, където се бореха за живота му. Преди дни синът на легендата - Венцислав Велинов, проговори пред БЛИЦ в много трудния момент: "Татко се влоши през последните две седмици. Проблемите дойдоха от възпаление на лявата част на белите дробове. Няма нищо общо с рака на челюстта, който му беше открит преди три години. Баща ми е в ремисия в това отношение. Но заради многото терапии, на които беше подложен през дългия период на лечение, имунитетът му се срина. Татко просто се изхаби тотално… Вследствие на лъчетерапиите, които се провеждаха в турската столица Анкара, е получил огнище за възпаление в левия бял дроб, което първоначално не се е развивало. Ето сега възпалението се появи с пълна сила, след като му правеха дренаж на левия дроб. Инфекцията е голяма, а организмът му вече трудно се бори с каквото и да е било…".

Джони е шесткратен първенец на България с ЦСКА и четирикратен носител на Купата на страната, а през 1981 година е определен за Футболист на България.

Той е част от великия отбор на "армейците", стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 година.

