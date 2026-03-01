Гонзо отсече: БФС не се влияе от ултиматуми

Президентът на БФС Георги Иванов – Гонзо говори по най-наболелите теми в българския футбол.

Националният отбор се представи под очакванията. Видяхме го и в квалификаците за световното тази година. Но пак трябва да отбележим, че противниците, които бяха, бяха много силни. Трябва да разберем, че националният отбор е върхът на айсберга и това е проекция на цялата система. Това каза Иванов в ексклузивно интервю за БНТ.

"Ние виждаме причината в детско-юношеския футбол. И затова сме концентрирали цялото си внимание там, за да можем да имаме фундамент, а пък знаем, че фундаментът и основата здрави ли са, успехите са въпрос на време", изтъкна Иванов.

Той се спря и на работата на БФС с Министерството на младежта и спорта и отбеляза задоволство от постигнатото.

"Подписахме меморандум с Министерството на спорта, Министерството на образованието, за да може да влезнем в училищата. Работим по проект на FIFA, който трябва да изградим 10 игрища в училищата по програмите, които имаме", коментира Иванов.

"Знаете, че футболният съюз не получава никакво финансиране от държавата. Нашето финансиране е на база проекти от UEFA и FIFA. Работим с Double Pass - една световно известна фирма, която е, може би, една от най-добрите в света, най-големите федерации работят с нея. Тя определя средата, обучението на треньорите, развитието на самия клуб, на играчите. Как да подобрат нещата си. Категоризацията не измерва резултати, класиране, голове, а те показват на какво ниво е школата, как трябва да се развива, дават препоръки, следат процесите. Втората година дават обратен отчет, какво трябва да се подобри. Така че, сметам, че това е фундаментът, който ние трябва да сложим в детско-юношеския футбол", отбеляза Георги Иванов.

"Положително ще бъде, че вече ще се работи по единна методика във всички детско-юношески школи, които влизат в тази категоризация. Дават се насоки на тренерите, дават се насоки на самия клуб, на базата инфраструктура, на база на тренировъчен процес, на база натоварване. Това са много важни неща за развитието на българския футбол. Работят 130 федерации, големи клубове работят с тази фирма. Така че ние сме преценили като футболен съюз, че това е изключително важно, за да се промени основата, защото ние малко последните години сме обърнали пирамидата наобратно. За нас е важно мъжкият футбол, професионалния, и сме забравили развитието на играчи", заяви Иванов.

"Искам да виждам желание, позитивизъм, всеки един да дава най-доброто от себе си, отборът да побеждава, защото ние знаем, че успехите обединяват нацията. Виждаме го и в други спортове. Мога да спомена волейбола, които станаха втори на световно първенство и каква еуфория беше в самата държава. Така че за нас е важно да поставим основите, за да можем да надграждаме и в близко бъдеще да имаме успехи, с които българския народ да се гордее", добави той.

Президентът на БФС коментира жребия в турнира Лигата на нациите.

"Равностойни отбори. От нас зависи, дали ще бъдем на първо място. Знаем, че вече във футбола няма слаби отбори, но пък ще направим всичко възможно, да се представим по най-добрия начин. Целта е да станем първи в групата, преди това да е стъпката, да изградим вече отбор, който да атакува квалификации за европейско първенство", подчерта той.

Според Иванов родното първенство е изключително интересно.

"Има сериозна интрига, както в челните места, така и долу в изпадащите отбори, които при смяна на формата, който направихме от 16 на 14 отбора, също става интересно, защото изпадат три отбора, един играе бараж. В първите четири отбора, които дават право на участие в евро турнирите, също битката е доста сериозна. Виждаме, че сега има смяна, вече има друг водач и първенството става доста интересно", заяви Георги Иванов.

Той отбеляза и как БФС помага за квалификацията на родните съдии, като подчерта, че те преминават редица обучения.

"Ние правим всичко възможно с предаването, което правим с грешките на съдите, с бодикамерите, които съдиите носят. Миналата година вкарахме още две допълнителни камери, така наречените голлайн, така че Футболния Съюз показва, че се бори и иска съдийството да бъде безпристрастно. Правим доста семинари, събирания на съдиите, тестове, които правят постоянно и да бъдат в най-доброто си физическо състояние, за да могат да свирят мачовете по най-добрия начин."

Иванов се спря и на темата с категоризацията на терените и тяхното състояние.

"Лицензионната комисия лицензира клуба. Клубът определя на кой стадион ще играе. На базата на категоризацията на стадионите, които държавата е категоризирала от 2018 година, на съответната категория, отговаря стадиона. Спортно-техническата комисия определя дали теренът става, това е еднократен акт в началото на юни месец или в началото на юли, когато почва пръвенството. Клубовете са отговорни за поддръжката на техните терени. А в България не са много терените, които са добри. Предвид това, че финансовото сътояние на повечето клубове не е добро. Това, което всички говорят, че терените са лоши, те само имат критика. Решение някой дава ли", заяви шефът на БФС.

Той коментира и броя на отборите в Първа лига и дали това е най-добрият вариант.

"Форматът, в който ние участваме е оптимален. Плейофната фаза е правен за 14 отбора, когато се създаваше. Така че не смятам, че отборите ще станат по-малко от 14. И аз не виждам някой да се бунтува. От обиколката, която обиколихме, сигурно минахме около 400 куба. Видяхме една спокойна обстановка, хората разбират, знаят. Ние сме в постоянен контакт и диалог с тях", обясни президентът на футболната централа.

"Това, което беше преди 2 години, тази война, която беше 3-годишна, в която бяха клубове срещу федерация, клубове срещу клубове, в момента има мир и спокойствие във футбола. Едно нещо съм казвал и преди, че ако иска някой да гради, трябва да гради в мирно време. Когато има война и недоволство и всякакви интерпретации на всеки президент, който е недоволен от съдийство, от терени, от нещо друго, това не води до развитие на футбола, това води до разпад", завърши Иванов.

