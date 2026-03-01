Късен нокаут за Овиедо! Атлетико измъкна трите точки

Атлетико Мадрид измъкна инфарктна победа с 1:0 при гостуването си на Овиедо в мач от 26-ия кръг на Ла Лига. Единственото попадение падна в четвъртата минута на добавеното време и хвърли в екстаз гостите. С втория си пореден успех мадридчани се изкачиха на трето място с 51 точки, колкото има и четвъртият Виляреал. Домакините останаха закотвени на дъното с едва 17 точки.

Двубоят вървеше към нулево равенство, а напрежението растеше с всяка изминала минута. Овиедо дори имаше своя шанс в 85-ата минута, когато Тиаго Фернандес стреля вляво от вратата и пропусна възможността да шокира фаворита. Малко след това и Атлетико усети вкуса на гола - в 86-ата минута Алекс Баена прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада.

Когато всичко сочеше към реми, дойде решителният миг. В 94-ата минута аржентинският национал Хулиан Алварес се оказа на точното място в наказателното поле и довърши атака на гостите за 1:0. Ударът му сложи край на надеждите на Овиедо и подпечата драматичния успех на Атлетико.

За Овиедо поражението е пореден удар в тежкия сезон - тимът остава на 20-о място със само три победи и вече три поредни мача без успех. За Атлетико обаче това бе победа със характер, която поддържа амбициите за силен финал на кампанията.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 26-ия кръг в Ла Лига:

Овиедо - Атлетико Мадрид - 0:1

Райо Валекано - Атлетик Билбао - 1:1

Барселона - Виляреал - 4:1

Майорка - Реал Сосиедад - 0:1

По-късно днес:

Елче - Еспаньол

Бетис - Севиля

Жирона - Селта Виго

В понеделник:

Реал Мадрид - Хетафе

От петък:

Леванте - Алавес - 2:0

Барселона води в класирането с 64 точки, следван от Реал Мадрид с 60 и мач по-малко, Атлетико Мадрид и Виляреал с по 51, Бетис с 42, Селта Виго с 37 и други.

