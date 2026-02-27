Левски готви голям трансфер за много пари

През лятото Левски почти сигурно ще се раздели с един от най-важните си играчи за последната година и половина. Става въпрос за несменяемия титуляр в центъра на защитата - венецуелския национал Кристиан Макун, пише „Мач Телеграф“.

Интересът към защитника е много сериозен и е въпрос на кратко време офертите към него да станат налични. В момента цената на бранителя от Южна Америка се движи около 3 милиона евро, което е отлична сума за 25-годишен футболист. Едва ли на „Герена“ ще се разминат с шанса да напълнят клубната каса и така да си осигурят по-спокойна година. Договорът на Макун с Левски изтича през лятото на следващата година и след края на сезона е точното време за неговата продажба.

За това, че ще има трансфер, доказателство е и привличането на хърватина Стипе Вуликич от италианския Сампдория. Плановете на Хулио Веласкес и неговия щаб са хърватският гигант да е резерва през пролетния сезон на Макун, а след неговото напускане да заеме титулярното място в средата на отбраната. Припомняме, че скаутите на Левски няколко месеца издирваха из европейските терени класен централен защитник със силен ляв крак, който да пасне на схемата на испанския треньор. Надеждите са, че в лицето на Стипе Вуликич този проблем е решен.

В тази зона на защитата Левски разполага в момента с още двама футболисти – Кристиан Димитров и Никола Серафимов. И ако Димитров стигна до капитанската лента и е неизменна част от титулярния състав на Хулио Веласкес, то Серафимов има още какво да даде в тренировките и мачовете, за да спечели постоянно място в 11-те. Важното при трансфера на Вуликич е, че Левски плати немалко пари на Сампдория — над 300 000 евро, което също говори за намеренията на Веласкес да го наложи като титуляр през следващия сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com