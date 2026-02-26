Отлична новина за сестри Стоеви

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за 1/4-финалите на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 300" в германския град Мюлхайм.

Поставените под номер 1 в схемата на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха без проблеми квалификантките Кирстен Де Вит и Меерте Лус (Нидерландия) с 21:7, 21:11 за 29 минути.

В спор за място на полуфиналите сестрите ще играят срещу Ли Цзин Бао и Сюй Мин Ло (Китай).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com