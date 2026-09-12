Сестри Стоеви спечелиха бронзовите медали в Базел
Грабнаха отличието на турнира по бадминтон на двойки жени
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Грабнаха отличието на турнира по бадминтон на двойки жени
Поредна победа за Габриела и Стефани
Стефани и Габриела напредват в международния турнир по бадминтон "World Tour Super 300"
Това е първа подобна титла за страната ни
Следващата седмица Общинските ученически игри – Стара Загора 2026 продължават с вълнуващи срещи по волейбол
Следващите съпернички на петкратните европейски шампионки ще бъдат третите поставени Исяна Мейда и Ринджани Настине (Индонезия)
Възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова имат общо шест за 2025 година
Страната ни завършва надпреварата в Семнан с две отличия
Стефани Стоева триумфира на международния турнир по бадминтон
Първите два дуета от всяка група се класират на четвъртфиналите
Проф.д-р Пюзант Касабян е първият "Почетен гражданин на град Хасково"
Четвърти успех в състезанието
Калояна Налбантова стана европейска шампионка до 17 години
Българките загубиха на финала от Перли Тан и Муралитаран Тинаах от Малайзия
Състезателка от националния тим е дала две положителни проби
На финала българките надвиха датчанки за 32 минути
Двете са шампионки в турнира от 2018-а
Националите тествани в кк. Албена
Битката за първото място е утре
Организаторите извадиха всички китайки от схемата заради коронавируса