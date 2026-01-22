Ученически игри по бадминтон: спортен дух и успехи в Стара Загора

Шампионите по бадминтон от Общинските ученически игри – Стара Загора 2026 бяха определени днес, 22.01.2026 г. Участниците впечатлиха с отлична спортна подготовка, хъс за победа, спортсменство и силен отборен дух.
Крайно класиране при момичета 5-7 клас
Първо място: Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“;
Второ място: ОУ „Кирил Христов“;
Трето място: VI ОУ „Свети Никола“.
При момчетата в същата възрастова група шампион е отборът на ОУ „Кирил Христов“, а на второ място спечелиха учениците на V ОУ „М. Станев“.
Класиране бадминтон във възрастова група девойки 8-10 клас
Първо Място ГПЧЕ „Ромен Ролан“;
Второ място НПГВМ „Иван Павлов“.
Класиране бадминтон във възрастова група юноши 8-10 клас
Първо място ГПЧЕ „Ромен Ролан“;
Второ място НПГВМ „Иван Павлов.“
Класиране бадминтон във възрастова група девойки 11-12 клас
Първо място ППМГ „Гео Милев“;
Второ място НПГВМ „Иван Павлов“.
Класиране бадминтон във възрастова група юноши 11-12 клас
Първо място ППМГ „Гео Милев“;
Второ място НПГВМ „Иван Павлов“.
Наградите на победителите бяха връчени от Таня Косева – главен експерт в отдел „Спортни дейности“.
Първенците в отделните възрастови групи ще участват в Областното ученическо първенство по бадминтон.
Следващата седмица Общинските ученически игри – Стара Загора 2026 продължават с вълнуващи срещи по волейбол.
