Традиционната изложба “Женското начало“ представи красота, талант и вдъхновение в Казанлък

Традиционната изложба "Женското начало", под патронажа на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, бе представена тази вечер в зала Иван Милев" в Казанлък.

53 местни дами представиха своите творби пред препълнената зала.

Изложбата е организирана от Община Казанлък, по повод предстоящия 8-ми март- Международен ден на жената.

Събитието бе уважено от кмета Галина Стоянова, заместник-кметовете Сребра Касева и Драгомир Петков.

Гостите бяха посрещнати от магично изпълнение на цигулка от учениците от Средно училище „Екзарх Антим I" - Йоан Иванов и Стелиян Иванов, с преподавател Соня Ясенова.

Последва прекрасно вокално изпълнение на Александра Папазова от детска градина „Юрий Гагарин", което трогна със своята детска чистота и талант.

Освен да се насладят на изяществото на картините, присъстващите имаха възможност да се докоснат до магията на пльстите - една древна техника, в която вълната оживява в уникални форми, както и до изяществото на дърворезбата и стъклописа.

Особено внимание заслужиха и авторските аксесоари

- ръчно изработени шапки, артистични шалове и чанти от вълна и естествена кожа.

Всяка дама, представила своя творба получи грамота от Община Казанлък, както й ръчно изработена картичка от децата от детските градини в общината.

“Уважаеми дами, днес се оглеждаме във вас, защото вие се представяте пред нас с най-съкровеното си- вашата истинска душа. Искам да ви пожелая да сте все така творчески устремени, да имате винаги муза да творите и да я споделяте с нас. Вие сте специални, защото ръцете ви са дарени от Бога с талант, който създава красота.”

Община Казанлък традиционно ще откупи избрани творби, които ще бъдат поднесени, като подарък при официални посещения зад граница.

Избраните прозведения са: “Пейзаж” на Виктория Бучакчиева, “Унес” на Анна Генчева и “Среднощни приказки” на Вероник Кели.

Наситени с нежност и силна женска енергия, произведенията очароваха всички почитатели на изкуството и бяха живото доказателство за съзидателната сила на жената да твори красота.





