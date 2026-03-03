До часове: Спират тока в тези градове

От 04.03.2026 г. до 06.03.2026 г. в периода 8:30 ч. до 16:30 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:



гр. Русе, кв."Здравец - Изток"; блокове : "Будапеща", "Райна княгиня", "Страхил войвода", "Чавдар войвода", "Бояна", "Румяна", "Сирма войвода", "Индже войвода", "Мануш войвода", "Етър", "Берое", "Славия", "Марек"; улици: "Рига" 10 (бар "Интрига" и магазин хр.стоки ), 19 (бар "Юндола"), 30 (търг. комплекс) ,"Иван Ведър" 1 (Балмет), 5 (база "Сонев и синове" и др.) и 2 - 18, Потсдам 10 (Стедия и Автосервиз), 15 (фабрика за брикети), бул. "Липник" 106 ( НИПКИ , Пацони, Бирена борса, Шивашка фирма, Евро 07 ) 108 , 110, 112 (газ станция),127 (бензиностанция "Петрол"), 133 (КАТ); бензиностанции: "Power ojl" , "Бенита", "Ауто Хелп", "Ауто Макс".



А от 9:00 ч. до 16:30 ч. ток няма да има в:



гр. Сливо поле, кв. "Сливица": ТП1 "Сливица" и улици: "Олимпи Панов", "Вежен", "Ропотамо", "Леон Таджер", "Тунджа", "Странджа", "Крайна", "Марица", "Дружба", "Черно Море", "Георги Мамарчев", "Стоян Пенчев".

