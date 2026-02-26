„Памет“ – монументален 3D спектакъл по повод 3 март в Стара Загора

По повод Националния празник на България – 3 март, жителите и гостите на града ще имат възможност да преживеят монументалния аудиовизуален спектакъл „Памет“ – впечатляващо 3D видео мапинг шоу, което превръща паметника в жив носител на историческата ни памет.

Спектакълът съчетава видео 3D мапинг, светлина, оригинална музика и въздействащ глас зад кадър, за да разкаже историята не като хронология от факти, а като емоционално натрупване на идентичност, жертва и завет. „Памет“ разглежда миналото не като отминало време, а като активна сила, която оформя настоящето и бъдещето.

Разказът се „ражда“ отвътре – от камъка, от формата, от самия монумент. Архитектурата се превръща в сцена, а фасадата – в платно, върху което оживяват образи, символи и послания.

Зад проекта стои MP-STUDIO – сред пионерите в областта на видеомапинга в Европа. Студиото е реализирало авторски продукции в 29 държави по света – от Япония до Мексико.

Техни творби са преобразявали едни от най-емблематичните сгради в света, сред които Бранденбургската врата, Болшой театър, Вотивкирхе, Al Wasl Plaza, Берлинската телевизионна кула, Брюкселската стокова борса.

През последното десетилетие студиото създава рекордните 12 видеомапинг спектакъла за най-разпознаваемия символ на Берлин – Бранденбургската врата.

Събитието на 3 март ще предложи на публиката въздействащо преживяване – среща между история и съвременни технологии, между памет и бъдеще.

Спектакълът е създаден специално за Община Стара Загора и е част от одобрено ПИИ по договор № BG -RRP-11.021-CO 2/29.10.2025 г. „Община Стара Загора – хилядолетна културна идентичност и устойчиво развитие чрез изкуство, иновации и традиция“, финансирано от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез Национален фонд „Култура“

