Общински съвет-Казанлък създаде етична комисия с участие на всички политически групи

Комисията ще бъде съставена от 7 общински съветници

26 фев 26 | 11:33
Никол Симова

Общински съвет – Казанлък създаде нова, десета постоянна комисия – Етична комисия, в съответствие с последните изменения в Закон за местното самоуправление и местната администрация.

Комисията ще бъде съставена от 7 общински съветници, като в нея са представени всички политически групи в Общинския съвет, гарантирайки прозрачност и балансирано участие.

Етичната комисия ще разглежда сигнали за нарушения на Етичния кодекс на общинските съветници, включително случаи на неетично поведение, и ще следи за спазването на установените правила и стандарти.

Автор Никол Симова
