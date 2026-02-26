Общински съвет-Казанлък създаде етична комисия с участие на всички политически групи

Общински съвет – Казанлък създаде нова, десета постоянна комисия – Етична комисия, в съответствие с последните изменения в Закон за местното самоуправление и местната администрация.



Комисията ще бъде съставена от 7 общински съветници, като в нея са представени всички политически групи в Общинския съвет, гарантирайки прозрачност и балансирано участие.



Етичната комисия ще разглежда сигнали за нарушения на Етичния кодекс на общинските съветници, включително случаи на неетично поведение, и ще следи за спазването на установените правила и стандарти.

