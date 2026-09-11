Коалиция "Трети март": Не посягайте на 3 март, датата е свещена
3 март е символ на възкресението на българската държавност
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3 март е символ на възкресението на българската държавност
Хиляди се включиха в празничните прояви през деня
68 500 войнишки гроба направили сънародниците ни признателни русофили
Магаре изяло чертежите на Паметника на паметниците
Дали сме на света първото научно откритие
Тази дата не е никакъв национален празник
Домакин на тържествата тази година е Община Казанлък
Свързано с войната в Иран
Търпелив народ сме, но не понасяме лицемерието на властимащите и рано или късно те го разбират
Опълченците изкрещели на задрямалия европейски свят и на „падишаха“: „Има ни! Тук сме!”
Президентът акцентира върху историческата памет и възраждането на Третата българска държава
Лидерът на ДПС призова гражданите да бъдат горди и уверени и подчерта, че партията ще отстоява сигурността и свободата
В Казанлък се усеща древността, в Габрово – просвещението, в Шипка – героизма, в Търново – държавността
През първите два дни от новата седмица ще се задържи все още предимно слънчево
На 3 март всички ЗАЕДНО - ученици и учители
3D мапинг шоуто „Памет“, посветено на града, ще започне в 18.00 ч. в Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“
За улеснение на гражданите на 3 март ще бъде организиран транспорт до връх Шипка
Спектакълът е създаден специално за Община Стара Загора
На три различни точки на връх Шипка, ще се представят българският танц, българската революционна песен и българските исторически личности
Специализантите от Академия “Борис Христов” в Рим пяха за 3 март