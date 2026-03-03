148 години Свободна България – хиляди се поклониха на Шипка

С тържествен камбанен звън в Храм-паметник „Рождество Христово“ в град Шипка започнаха честванията по повод 148 години от Освобождението на България и Националния празник на Република България.



Домакин на тържествата тази година е Община Казанлък, която организира честванията както в храм-паметника, така и на връх Шипка. Хиляди родолюбиви българи от цялата страна се събраха, за да отдадат почит на героите на свободата.



В храма Старозагорският митрополит Киприан отслужи благодарствен молебен, отправяйки молитви за здраве, благоденствие и духовно единение на българския народ.



На молебенът присъстваха кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов, проф. Николай Овчаров, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, народни представители и общински съветници.



След църковната служба всички се отправиха към връх Шипка, където продължиха официалните чествания. Там кметът посрещна президента на Република България Илияна Йотова, която произнесе вдъхновяващо слово, посветено на саможертвата, националното достойнство и отговорността ни към бъдещето на България.



В знак на уважение кметът подари на президента кукерска маска от Националния кукерски конкурс, който ежегодно се провежда в Казанлък – символ на българските традиции и живия народен дух.



Тази година празничната програма бе поверена на художествения ръководител на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ – Христо Димитров. В нея участие взеха:



- Национален фолклорен ансамбъл „Българе“;

- Българското трио тенори „Уникалните гласове“ – Георги Петров, Борис Луков и Веселин Вачев;

- Ансамбъл „Детелини“ – Павел баня;

- Национално дружество „Традиция“;

- Рецитаторите Александра Варева и Виктория Николова

- Младият народен певец Николай Горбанов.

С изпълненията си те превърнаха празника в истинско тържество на българщината – с песни, слово и родолюбие.



Община Казанлък изказва своята искрена благодарност към всички родолюбиви българи, които се включиха в честванията по повод 148 години от Освобождението и Националния празник на Република България.



На този свят ден отново доказахме, че България живее в сърцата ни – със своята история, памет и бъдеще.

