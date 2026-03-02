С тържествена заря-проверка в Казанлък започнаха честванията на Националния празник на България

Тя бе предшествана от Водосвет за здраве и благоуспяване на българския народ, отслужен от Н. В. Пр.

Старозагорски Митрополит д-р Киприан, в съслужие с казанлъшки духовници.

Последва церемония по издигане на националния флаг на Република

България с участието на духов оркестьр от Втора Тунджанска Механизирана бригада с диригент капитан Цветомир Василев и командващ церемонията по издигането Станимир Томов- началник щаб на батальон за защита на силите, както и представителни роти от на 61-ва Стрямска механизирана бригада.



На тържествената церемония присъстваха:

- Галина Стоянова – кмет на Община Казанлък;

- Негово Високопреосвещенство д-р Киприан – Старозагорски митрополит;

- Ива Радева – Областен управител на област Стара Загора;

- народните представители Илиана Жекова и Наталия Киселова;

- Маргарит Михайлов – Бригаден генерал, командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада;

- Проф. Николай Овчаров;

- Кирил Вълчев – Генерален директор на Българска телеграфна агенция

-Николай Златанов – Председател на Общински съвет Казанлък;

-Таньо Танев – Главен инспектор, началник на Районно управление – Казанлък;

-Общински съветници от Общински съвет -Казанлък;

-Командири и заместник-командири от военните формирования на 61-ва Стрямска механизирана бригада

-Заместник-кметове и представители на Община Казанлък;

-Културни институти и народни читалища от Община Казанлък;

-Почетни граждани и вписани в Почетната книга на Казанлък;

-Ученици от казанлъшките училища;

-Представители на патриотични организации, политически партии и родолюбиви казанлъчани.



След емоционално изпълнение на „Българийо, за тебе те умряха" - литературна композиция, в изпълнение на Младежка театрална студия „Мая Стоянова" към НЧ „Искра-1860", гр. Казанлък и танцово изпълнение на Ансамбъл „Арсенал" към ДК „Арсенал", с рьководител почетният гражданин Христо Стоянов, последва Тържествена заря - проверка по повод 3-ти март. Тя бе реализирана с участието на духов оркестър от Втора Тунджанска Механизирана бригада, с диригент капитан Цветомир Василев и командващ зарята подполковник Петко Пенев- командир на самоходен артилерийски дивизион от състава, както и представителни роти от 61 Стрямска механизирана бригада.



Слово по повод 148 години от Освобождението на България произнесе заместник-директора на Исторически музей „Искра"- Радослав Петков.

Община Казанлък, като домакин на официалното честване на Националния празник на България организира богата празнична програма.



На 3 март в храм-паметник "Св. Рождество Христово“ в Шипка Н. В. Пр. Старозагорския митрополит Киприан ще отслужи благодарствен молебен.

Кулминацията на честванията ще бъде тържественото отбелязване на 148 години от Освобождението на връх Шипка, последвано от поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на свободата.



Програмата ще продължи с участието на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“.





