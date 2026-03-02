С тържествена заря-проверка в Казанлък започнаха честванията на Националния празник на България

Тя бе предшествана от Водосвет за здраве и благоуспяване на българския народ, отслужен от Н. В. Пр.
Старозагорски Митрополит д-р Киприан, в съслужие с казанлъшки духовници.
Последва церемония по издигане на националния флаг на Република
България с участието на духов оркестьр от Втора Тунджанска Механизирана бригада с диригент капитан Цветомир Василев и командващ церемонията по издигането Станимир Томов- началник щаб на батальон за защита на силите, както и представителни роти от на 61-ва Стрямска механизирана бригада.
На тържествената церемония присъстваха:
- Галина Стоянова – кмет на Община Казанлък;
- Негово Високопреосвещенство д-р Киприан – Старозагорски митрополит;
- Ива Радева – Областен управител на област Стара Загора;
- народните представители Илиана Жекова и Наталия Киселова;
- Маргарит Михайлов – Бригаден генерал, командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада;
- Проф. Николай Овчаров;
- Кирил Вълчев – Генерален директор на Българска телеграфна агенция
-Николай Златанов – Председател на Общински съвет Казанлък;
-Таньо Танев – Главен инспектор, началник на Районно управление – Казанлък;
-Общински съветници от Общински съвет -Казанлък;
-Командири и заместник-командири от военните формирования на 61-ва Стрямска механизирана бригада
-Заместник-кметове и представители на Община Казанлък;
-Културни институти и народни читалища от Община Казанлък;
-Почетни граждани и вписани в Почетната книга на Казанлък;
-Ученици от казанлъшките училища;
-Представители на патриотични организации, политически партии и родолюбиви казанлъчани.
След емоционално изпълнение на „Българийо, за тебе те умряха" - литературна композиция, в изпълнение на Младежка театрална студия „Мая Стоянова" към НЧ „Искра-1860", гр. Казанлък и танцово изпълнение на Ансамбъл „Арсенал" към ДК „Арсенал", с рьководител почетният гражданин Христо Стоянов, последва Тържествена заря - проверка по повод 3-ти март. Тя бе реализирана с участието на духов оркестър от Втора Тунджанска Механизирана бригада, с диригент капитан Цветомир Василев и командващ зарята подполковник Петко Пенев- командир на самоходен артилерийски дивизион от състава, както и представителни роти от 61 Стрямска механизирана бригада.
Слово по повод 148 години от Освобождението на България произнесе заместник-директора на Исторически музей „Искра"- Радослав Петков.
Община Казанлък, като домакин на официалното честване на Националния празник на България организира богата празнична програма.
На 3 март в храм-паметник "Св. Рождество Христово“ в Шипка Н. В. Пр. Старозагорския митрополит Киприан ще отслужи благодарствен молебен.
Кулминацията на честванията ще бъде тържественото отбелязване на 148 години от Освобождението на връх Шипка, последвано от поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на свободата.
Програмата ще продължи с участието на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“.
