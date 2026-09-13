Всичко за Водосвет

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С тържествена заря-проверка в Казанлък започнаха честванията на Националния празник на България

С тържествена заря-проверка в Казанлък започнаха честванията на Националния празник на България

Тържествена заря-проверка по повод националния празник на Република България- 3 март, се проведе тази вечер на централния площад “Севтополис” в Казанл...

02 март | 22:07
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Зам.-кметът Надежда Чакърова на 24 май: Образованието и културата са устоите на всеки народ, всяка нация и на всяко общество

Зам.-кметът Надежда Чакърова на 24 май: Образованието и културата са устоите на всеки народ, всяка нация и на всяко общество

С водосвет, отслужен от Негово високопреподобие архимандрит Богослов и свещеници от старозагорската епархия започна тържественото честване в Стара Заг...

24 май | 13:00
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