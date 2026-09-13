Официално бе открита обновената сграда на Дом за стари хора № 3 в Казанлък
Водосвет за здраве, благополучие и дълголетие на всички, които ще живеят и работят в обновения дом бе отслужен от отец Иван
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Водосвет за здраве, благополучие и дълголетие на всички, които ще живеят и работят в обновения дом бе отслужен от отец Иван
Организаторите са предвидили забавления за малки и големи
Освещават се вода, босилек и първият мед, а традицията повелява денят да бъде посветен на здраве и духовно пречистване
Патриарх Данаил отслужи литургия пред паметника на Незнайния воин, а Илияна Йотова и Иван Демерджиев положиха венци пред Вечния огън
Тържествена заря-проверка по повод националния празник на Република България- 3 март, се проведе тази вечер на централния площад “Севтополис” в Казанл...
Започва с водосвет от отец Климент
Мястото е традиционно, защото около това езеро има пространство да се съберат хилядите поклонници
С водосвет, отслужен от Негово високопреподобие архимандрит Богослов и свещеници от старозагорската епархия започна тържественото честване в Стара Заг...
Съдебна реформа не може да бъде направена без свикването на Велико народно събрание, заяви Маргарит Мицев
Кристел Чимширова пое цялата вина
Пеевски обвини Тагарев в унижаване на парламента
В края на богослужението той прочете обръщението на патриарх Неофит
Обръщение на патриарх Неофит към българите
За мен е огромна чест не само да присъствам днес, но и да съм допринесъл за възстановяването на планетариума, каза при официалното откриване кметът Жи...
Вoeннoвъздушнитe cили нa Бългaрия cъщo щe имaт дeмoнcтрaция
Започнаха репетициите на няколко премиерни спектакъла
Уловилият кръста Николай Якоблиев с водосвет в домовете на съгражданите си
Традиционно на Йордановден бойните знамена и знамената-светини се поръсват със светена вода...
Изключения ще се правят само за градския транспорт, където това е приложимо...
Патриарх Неофит ще отслужи водосвет и ще се помоли за успеха на учениците в навечерието на новата учебна година. Това ще стане в храм-паметника "Свети...