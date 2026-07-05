МВР отбеляза 147 години с водосвет и отдаване на почит

Българският патриарх Данаил отслужи водосвет по случай професионалния празник на Министерството на вътрешните работи пред паметника на Незнайния воин. След церемонията държавният глава Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред Вечния огън.

Празникът на МВР тази година премина под знака на 147-ата годишнина от създаването на министерството и на послания за държавност, законност и обществена сигурност. В речите си Йотова и Демерджиев подчертаха ролята на системата като една от опорите на държавата.

Водосвет и почит пред Вечния огън

Церемонията събра институционален и духовен знак към служителите на вътрешното министерство. Патриарх Данаил отслужи водосвет, а след това бяха поднесени венци и цветя в памет на загиналите за България.

Професионалният празник на МВР поставя във фокуса полицаите, пожарникарите, спасителите и всички служители, които ежедневно работят за реда, сигурността и защитата на гражданите. Именно тази линия беше водеща и в изказванията на официалните лица.

Демерджиев: МВР е фундамент на държавността

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че МВР носи тежка отговорност в момент, в който обществото очаква решителност от институциите.

„Министерството на вътрешните работи е фундамент на държавността и тази своя роля министерството отстоява вече 147 години.

Днес с още по-голяма тежест върху нас лежат очакванията и надеждата на българското общество именно МВР да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията“, каза Демерджиев.

Той постави акцент и върху личната отговорност на служителите в системата. „Днес е моментът да покажем, че обичаме родината и народа си и сме готови да им служим. Че в това министерство понятията дълг, доблест и чест не са изпразнени от съдържание думи, а са принципи, които ни водят в ежедневната ни работа. Точно днес е моментът ние да покажем на българското общество, че тези надежди за по-добър живот на нашите деца са в основата на нашите ежедневни усилия“, заяви вътрешният министър.

Йотова: Държавност без сигурност няма

Илияна Йотова припомни историческото начало на институцията и връзката между сигурността, закона и самото разбиране за държава.

„През далечната 1879 година княз Александър I Батенберг създава Министерството на вътрешните дела. Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина и го прави неслучайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност и законност без сигурност за гражданите не може да има“, заяви тя.

Държавният глава посочи, че тези понятия днес звучат все по-актуално заради усложнената среда. „И днес тези понятия напомнят често за себе си, за да пазим държавността. Трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани в един свят, който става все по-труден и по-опасен“, каза Йотова.

Признателност към хората на първа линия

Йотова отправи специално признание към служителите, които работят в рискови условия и често поставят дълга над личния комфорт. „Това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на другите и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност, без това себеотрицание не може да върви напред нито едно общество“, заяви тя.

В края на обръщението си държавният глава изрази увереност, че служителите на МВР ще продължат да изпълняват мисията си въпреки трудностите. „А знам, че въпреки предизвикателствата вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността. Вие ще продължавате да браните границите на суверенната ни родина“, каза Йотова.

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