Радев с извънреден ход за детската болница и пожарите

Извънреден ход по две горещи теми - детската болница и пожарите, предприе премиерът Румен Радев. Днес ще приемем решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане и да изградим координиран процес, каза Радев преди началото на днешното правителствено заседание.

В момента проектът е на етап по възлагане на проектиране, но процедурата за изпълнител бе атакувана пред КЗК и отменена и в момента се обжалва в съда.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще оглави междуведомствения съвет, в който ще вземат участие и други министри, каза самата тя преди дни.

Радев коментира и тежката пожарна обстановка в Южна Европа. По думите му в много държави около България пожарите продължават да се разрастват.

5 вертолета с подготвени екипажи, както и самолет "Спартан", са в пълна готовност за гасене на възникнали пожари на територията на страната ни, съобщи премиерът.

Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване обаче до момента страната ни е избегнала опустошителни пожари. „Това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата. Това е благодарение на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и резултат от повишеното съзнание на цялото ни общество“, заяви Радев.

Той благодари на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за организацията и бързата реакция при сигнали за пожари, както и за разполагането на екипи на ключови места. Радев поздрави и горските служители за превантивното изграждане на противопожарни просеки, както и земеделците, доброволците и служителите на Министерството на отбраната за участието им в борбата с пожарите.

Премиерът съобщи още, че е разговарял с директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сред най-важните изводи от разговора е, че тази година пожарите, причинени умишлено или поради небрежност, са значително по-малко. „Това показва, че обществото ни все повече осъзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим и себе си, и красивата ни природа“, посочи Румен Радев.