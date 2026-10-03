Румен Радев : Чудо е, че се радваме на тези отношения!

Това е историческо споразумение. Искам да благодаря на министрите на културата и на дипломатическите екипи от двете страни. Това заяви на специална пресконференция премиерът Румен Радев.

"Мога да споделя, че тези 6 десетилетия нашите и политици, дипломати, учени, държавници, работиха усилено, за да се стигне до днешния ден. Образът на величествения и трагичен цар Самоуил, който не може да понесе видът на неговите страдащи войници, е един от най-тежките моменти за всички българи. Днес той ни обединява", каза Радев.

"Днешният ден прави партньорството ни още по-силно. В тази връзка мога да кажа, че след хиляди години на противоборства, да ние сме съседи и споделяме една размирна история, белязано от възходи и падения, с войни и победи. Днес ние бележим следващият етап в разитието и задъбочаването на нашите отношения", заяви премиерът.

"Човек би нарекъл чудо фактът, че днес, след повече от 1000 години сблъсъци и съперничество, България и Гърция се радваме на високо ниво на добросъседските ни отношения", каза той.

"Успяхме да загърбим сенките на миналото и изградихме доверие и взаимно уважение. Радвам се, че нашите два народа успяха да загърбят всичкото съперничество и днес да се радваме на едно изключително високо ниво на политическо и икономическо сътрудничество. Когато запитали Сократ, кое е най-важното в живота на човека, той се замислил и отговорил "Най-важното е да имаш истински приятел.". Изпълнен съм с надежда, че случващото се днес, ще укрепи още повече нашето стратегическо партньорство", коментира Радев.

Той изрази надежда сътрудничеството да продължава да се засилва.

"Искрено благодаря, Кирякос. Желая успех", завърши Радев.