ДПС и Мустафа Явуз обсъдиха активизирането на интерпарламентарното сътрудничество между България и Турция

Политическата програма на представителите на ДПС в Анкара продължи с работна среща с народния представител от Партията на справедливостта и развитието (AK Parti) Мустафа Явуз, който е и председател на Групата за приятелство между Турция и България във Великото национално събрание на Турция.

Основен акцент в разговора беше развитието на интерпарламентарната дейност между България и Турция и ролята на групите за приятелство за поддържането на активен и постоянен диалог между законодателните институции на двете държави.

Мустафа Явуз изрази очакване за активизиране на интерпарламентарната дейност и за разширяване на контактите между представителите на парламентите на България и Турция. Разговорът потвърди общия стремеж този диалог да продължи и да се развива.

Особено внимание беше отделено и на ролята на ДПС за развитието на добросъседските отношения между България и Турция. Беше подчертан последователният принос на партията за поддържането на активен политически диалог, укрепването на взаимното доверие и насърчаването на сътрудничеството.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за развитие на икономическите връзки и инвестициите, както и за разширяване на контактите между местните власти и гражданите на двете държави.

Представителите на ДПС и Мустафа Явуз изразиха обща готовност активният диалог да продължи в интерес на добросъседските отношения между България и Турция.

В срещата участваха заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри, заместник-председателите на ДПС Халил Летифов, Ерол Мюмюн - кмет на община Кърджали, и Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново, народният представител и член на ЦОБ на ДПС Атидже Алиева-Вели, членът на ЦОБ на ДПС и кмет на община Джебел Неджми Али, кметът на община Дулово Невхис Мустафа и кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.