ДПС проведе среща с представители на АК Парти в Анкара

Делегация на ДПС в състав Халил Летифов, зам.-председател на ДПС, Ерол Мюмюн, зам.-председател на ДПС и кмет на община Кърджали, Нида Ахмедов, зам.-председател на ДПС и кмет на община Каолиново, Айтен Сабри,зам.-председател на НС, на ПГ на ДПС и член на ЦОБ на ДПС, Атидже Алиева-Вели, народен представител от ДПС и член на ЦОБ на ДПС, Неджми Али, член на ЦОБ на ДПС и кмет на община Джебел, Невхис Мустафа, кмет на община Дулово и Илкнур Кязим, кмет на община Момчилград, проведе работна среща със Зафер Съракая - зам.-председател по международни отношения на Партията на справедливостта и развитието (АК Парти).



