Радев: Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, днес той ни обединява

„Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават и трябва да отдават почит на своите предци.“ Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на церемонията по предаването на тленните останки на цар Самуил в Музея на византийската култура в Солун.

Премиерът определи като огромна чест възможността от името на българската държава да получи останките на българския владетел.

„Тленните останки, които професор Николаос Муцопулос предаде на вашия великолепен музей и на когото ние, българите, дължим вечна памет. Стремежът на България да се върнат тленните останки датира още от 60-те години, когато професор Муцопулос ги открива в базиликата на остров Свети Ахил“, заяви Радев.

Той припомни, че в продължение на шест десетилетия българската държава не е прекъсвала усилията си останките да бъдат върнати в страната.

„Радвам се, че днес ние изпълняваме моралното завещание на проф. Муцопулос – те да бъдат върнати на българите. Благодаря за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение“, каза още премиерът.

Радев благодари на министрите на културата на България и Гърция и на дипломатическите екипи, работили за реципрочната размяна на исторически и културни ценности.

„Цар Самуил днес ни обединява“

Една от най-силните части от словото му беше посветена на значението на цар Самуил за поколенията българи.

„Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават и трябва да отдават почит на своите предци. Тези шест десетилетия нашите политици, дипломати, учени, държавници работеха усилено, за да се стигне до днешния ден“, заяви Радев.

Премиерът нарече Самуил „героическия и величествен цар“ и подчерта трагедията на владетеля, който не успява да понесе гледката на ослепените си войници.

„Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между двата народа – по-здрави“, каза Радев.

„След повече от хиляда години изградихме доверие“

Премиерът постави историческото събитие и в контекста на съвременните отношения между България и Гърция.

„Човек би нарекъл чудо факта, че днес, след повече от хиляда години, изграждаме доверие, взаимно уважение и приятелство“, заяви той.

По думите му двата народа са успели да оставят съперничеството в миналото и днес отношенията между България и Гърция са достигнали изключително високо равнище на политическо, икономическо и културно сътрудничество.