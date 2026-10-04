Съкровището на цар Самуил. Най-голямата мистерия
Иманяри още търсят легендарното злато
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Иманяри още търсят легендарното злато
„Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци“, заяви премиерът при предаването на тленните останки на българск...
Гръцкият премиер обяви предаването на тленните останки на цар Самуил, а в Гърция се завръщат 48 църковни реликви
От победата при Траянови врата до трагедията при Ключ – историята на царя, който близо две десетилетия удържа ударите на Византия
През 1969 г. откриват четири богати погребения, три от които ограбени още в Средновековието
Артефактите се пазят в НИМ
Велико Търново. Откривателят на гроба на цар Самуил проф. д-р Николаос Муцопулос става Doctor honoris causa на Великотърновския университет. Почетното...