Мицотакис: Атина изпълнява историческия си дълг към България ОБНОВЕНА

Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от четири саркофага, които са открити през 1964 г. от проф. Николаос Муцопулос в базиликата „Св. Ахилий“. Това каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на церемонията в Музея на византийската култура в Солун по предаването на тленните останки на цар Самуил на България. Церемонията се предава директно по Българската национална телевизия.

„В нашата страна се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот – икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Това са реликви, придобити в рамките на Първата световна война от Митрополията на Серес и Нигрита, както от светата обител на Манастир „Св. Йоан Предтеча“ и манастир „Панагия Икосифиниса““, каза Мицотакис.

Днешната церемония в Солун е част от споразумение между България и Гърция, по силата на което Атина предава на София тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, а България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви. Останките на Самуил са открити през 1965 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос.

Премиерът на Гърция отбеляза, че е развълнуван от присъствието на съпругата на археолога на церемонията по предаването на тленните останки в Солун.

„Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство и сега се завръщат при българския народ, за да им бъде отдадена почит по начин, по който вие смятате за най-правилен. По този начин завършват дълги преговори, започнали преди половин век“, посочи Кириакос Мицотакис. Той припомни, че този въпрос се обсъжда още от 70-те години на миналия век.

„Беше нужно да мине време, за да бъдат преодолени предизвикателствата на миналото. За това положително развитие на събитията искам да благодаря на българския премиер, както и на предишните правителства, с които имахме честта да си сътрудничим“, отбеляза премиерът Кириакос Мицотакис.

Той изрази надежда, че от това ще произлезе още по-тясно сътрудничество, за да може, по думите му, „да бъдат върнати и други реликви в България и Гърция“.

„Това са реликви от общ интерес“, отбеляза Мицотакис. Той допълни, че културната дипломация на двете страни е показала, че действа „тихо, но продуктивно“.

Кириакос Мицотакис обърна внимание и на темата с Акропола в Атина, като подчерта, че частите му „трябва да бъдат запазвани и да се намират там, където са създадени“.

За финал премиерът на Гърция заяви, че страните трябва да черпят поуки от историята, но и да гледат към общото си европейско бъдеще. „Добрият съсед е по-близък и от брата. Това трябва да е нашият компас“, обърна се премиерът на Гърция към българския си колега Румен Радев.