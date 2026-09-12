Гърция отваря кесията. Мицотакис обяви 30 мерки за доходите
Минималната заплата тръгва към 1000 евро, данъци и осигуровки падат, а пенсионери и държавни служители получават нови добавки
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Минималната заплата тръгва към 1000 евро, данъци и осигуровки падат, а пенсионери и държавни служители получават нови добавки
Двама души са загинали
Радев и Мицотакис поставиха в София акцент върху енергетиката, транспорта, отбраната и европейската перспектива на региона
Българският премиер определи като най-важната стока на бъдещето информацията
София и Атина ще търсят по-мащабни инфраструктурни проекти с европейско финансиране и по-силна свързаност в региона
По-късно лидерът на "Прогресивна България" разговаря и с Мицотакис
Гърция няма да се съгласи да отпадне принципът на единодушие за присъединяване към ЕС
Мнозинство от 157 депутати отхвърли вота на недоверие вчера вечерта
Говори Кириакос Мицотакис
По-рано тази седмица Германия обяви планове за налагане на по-строги проверки на всичките си сухопътни граници
Направи го при откриването на Солунския панаир, гърците ликуват
Полицаи и лекари задръстиха града
Той е в Солун дни преди откриването на 88-ото издание на ежегодния Солунски международен панаир
В церемониите ще бъде включен първият турски самолетоносач TCG Anadolu
Премиерът на Северна Македония коментира срещата между гръцкия премиер и българския президент
Премиерът посочи, че в Скопие има проблемни експерименти
Ако тези резултати бъдат потвърдени, Нова демокрация би получила 7-8 места в Европарламента
Имаше много безсмислени дискусии по този въпрос, заяви Мицотакис
Призоваваме новия президент да избягва подобни незаконни и провокативни действия, каза гръцкият премиер
От 1 април