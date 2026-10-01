Какво води Рубио в Атина точно сега

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристига в Атина на 6 и 7 октомври за разговори на високо равнище, които ще обхванат отбраната, енергетиката и ключови международни кризи. Визитата идва и в деликатен момент за американската дипломация в Гърция заради разразилия се скандал около посланика на САЩ Кимбърли Гилфойл.

Държавният департамент потвърди посещението на Рубио. Гърция ще бъде една от спирките в европейската му обиколка между 5 и 8 октомври, която включва още Исландия и Португалия.

В Атина Рубио ще оглави американската делегация на шестия кръг от Стратегическия диалог между САЩ и Гърция. Форматът беше създаден през 2018 г. и обхваща редица области на двустранното сътрудничество.

Отбраната и Крит влизат в дневния ред

Една от основните теми ще бъде военното сътрудничество между Вашингтон и Атина, включително съоръженията и подкрепата, предоставяни от Гърция в рамките на Споразумението за взаимно отбранително сътрудничество.

Очаква се разговорите да засегнат и плановете на Атина за евентуално разширяване на териториалните води южно от Крит до 12 морски мили.

На масата ще бъде и възобновяването на проучванията на морското дъно, свързани с проекта Great Sea Interconnector за електроенергийна връзка между Гърция и Кипър. Вашингтон подкрепя развитието на регионалната енергийна свързаност и избягването на напрежение между съюзниците в НАТО.

Енергетиката ще бъде важна част от разговорите и заради усилията на САЩ да увеличат износа на американски втечнен природен газ към Европа.

Сред международните теми в дневния ред се очаква да бъдат войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток.

По време на престоя си Марко Рубио ще разговаря с гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис и с премиера Кириакос Мицотакис.

Визитата идва след скандала с Гилфойл

Особено внимание привлича моментът, в който се провежда посещението. „Катимерини“ отбелязва, че то се разглежда и като демонстрация на подкрепа за американския посланик в Атина Кимбърли Гилфойл. Самият Рубио наскоро я определи като изключително ефективен защитник на политиката на президента и заяви, че той и Доналд Тръмп високо ценят работата ѝ.