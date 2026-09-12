Тръмп с историческа сделка за петрола. Сваля цената на бензина за американците
Споразумението с Венецуела удвоява петролните резерви на САЩ и носи хиляди работни места в Каракас
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Споразумението с Венецуела удвоява петролните резерви на САЩ и носи хиляди работни места в Каракас
Коридорът на Тръмп, който промени Кавказ и става новата връзка Изток-Запад. Поздравления от Рубио и Уиткоф
Вашингтон инвестира в стратегически метали, батерии и редкоземни магнити, за да намали зависимостта си от Китай
Според Washington Post президентът на САЩ вече е заявил пред дарители кого иска да види в Белия дом през 2028 г.
От Държавния департамент определиха публикацията на New York Post като недостоверна и заявиха, че подобен разговор не е планиран
Уиткоф и Кушнер може да пристигнат в Киев за честванията на независимостта на 24 август
Москва не очаква скоро споразумение за Украйна
Двамата дипломати обсъдиха войната, но Москва и Вашингтон не обявиха незабавен пробив
Украйна и ударите срещу Иран влизат в дневния ред на напрегнатия разговор в Манила
ехеран не подхожда сериозно, каза Марко Рубио
Президентът Тръмп и аз искаме по-добро бъдеще за Куба и за нейния отдавна страдащ народ, каза държавният секретар на САЩ
Залогът е Белият дом
Пусна много специален пост във Фейсбук
Заради нанесените щети е затворено и международното летище край Каракас
Историческият пробив пренарежда картите
Държавният секретар прогнозира 1 млрд. зрители за събитието на Ю Еф Си, организирано около рождения ден на Тръмп и 250-годишнината на САЩ
Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
Според информация на Wall Street Journal президентът на САЩ е готов да търпи ограничени атаки, за да избегне мащабна война в Близкия изток
Вашингтон реагира след новата размяна на удари и заяви готовност да помогне за възстановяване на мира
Изказването му е след бурни скандали във Вашингтон