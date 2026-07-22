САЩ готови на преговори с Иран. Условието

Вашингтон остава готов да преговаря за прекратяване на кризата с Иран. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от "Ройтерс".

Според него обаче Техеран не подхожда сериозно към преговорите, докато разширяващият се конфликт нарушава функционирането на два от най-важните енергийни маршрути в света.

Рубио направи изявлението си на среща на външните министри от Югоизточна Азия ден, след като три петролни танкера със саудитски суров петрол, насочени към Азия, обърнаха курса си в Червено море, очевидно заради заплахите на подкрепяните от Иран йеменски хути.

Хутите, които контролират крайбрежието при входа на Червено море, в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, откривайки потенциално нов фронт във войната, която от началото си на 28 февруари - след американските и израелските удари срещу Иран - вече е отнела живота на хиляди души в региона на Персийския залив.

След като Иран вече заплашва корабоплаването през Ормузкия проток - основния изход от Персийския залив - Червено море се превърна в главния алтернативен маршрут за износа на милиони барели саудитски петрол дневно.

Високопоставен ирански представител в понеделник заяви, че Техеран е получил предложение от посредници за 10-дневно примирие в опит да бъде спасено временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано между САЩ и Иран през юни, което замени по-ранното примирие от април.

Като още един знак, че дипломатическите усилия продължават, вътрешният министър на Иран Ескандар Момени посети Пакистан, който играе ролята на посредник, и поиска Исламабад да продължи усилията си.

Рубио подчерта, че Съединените щати "винаги са били ангажирани с дипломацията", но постави под съмнение дали Иран е също толкова ангажиран с преговорите.

"Проблемът, който имаме в момента, е, че те не подхождат сериозно към разговорите. Ако са сериозни - и ние сме сериозни. Ако не са, ще направим всичко необходимо, за да защитим нашите интереси, както и интересите на нашите съюзници", изтъкна той в Манила.

Рубио бе категоричен, че Иран не може да бъде допуснат да контролира Ормузкия проток, тъй като това би създало опасен международен прецедент, включително за държавите от Югоизточна Азия, много от които имат териториални спорове с Китай в Южнокитайско море.

"Ако създадем прецедент в Близкия изток, при който една държава решава, че ще контролира международен воден път, ще събира такси за преминаване, а ако не платите - ще взривява корабите ви, това ще бъде изключително опасен прецедент, който ще се повтори и в други части на света, включително в този регион", отбеляза той.

На фона на липсата на дипломатически пробив американската армия нанесе удари по цели в Иран за единадесета поредна нощ във вторник.

Жители на Техеран съобщиха, че в ранните часове на сряда са чули експлозии, докато иранската противовъздушна отбрана е била задействана над столицата.