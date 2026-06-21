Преговорите започваха. Първи разговори за Иран и Ливан

В Швейцария започнаха тристранни разговори между Иран, САЩ и посредника Катар, които касаят Ливан и замразените ирански авоари, съобщават Франс прес и ДПА, като се позовават на иранската държавна телевизия. Този път в разговорите като посредник участва Катар, освен Пакистан, който досега имаше важна роля в преговорите за мир в Близкия изток.

"Тристранно заседание с участието на Иран, САЩ и Катар започна по въпроси, касаещи глобално прекратяване на огъня в Ливан и блокираните ирански авоари“, се казва в съобщението.

В него се пояснява, че разговорите се водят в луксозен хотел в Централна Швейцария, предаде Нова тв. ДПА допълва, че те се водят в курорта Бюргенщок и в тях участва вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. В американския преговорен екип са и Джаред Къшнър, и Стив Уиткоф, а в екипа на Иран са председателят на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф и външният министър Абас Арагчи, припомня Асошиейтед прес.

По-рано днес президентът на Масуд Пезешкиан заяви, че Иран не се стреми към създаването на ядрено оръжие, но няма да се откаже от правото си да обогатява уран за мирни цели, предава БТА.

„Можем писмено да заявим, че нямаме намерение да произведем атомна бомба“, подчерта Пезешкиан. Той добави, че Техеран многократно е заявявал тази позиция пред международната общност. Иранският президент обаче беше категоричен, че страната му няма да направи компромис с ядрената си програма за граждански нужди. „Няма да се откажем от нашето право на обогатяване на уран“, заяви той.

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