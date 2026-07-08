Високо напрежение заради Ормуз! САЩ и Иран с нови удари

Напрежението в Близкия изток отново ескалира. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток. Техеран пък отговори с ракети по Кувейт и Бахрейн. Това е поредната размяна на удари между двете страни, която застрашава временното споразумение за прекратяване на военните действия между тях, отбелязват световните агенции, цитирани от БТА.

Очаква се ударите да засегнат различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители.

Възобновените атаки със сигурност ще затруднят още повече преговорите, целящи пълното отваряне на протока, прекратяване на спорната ядрена програма на Техеран и постигане на трайно прекратяване на войната, започнала на 28 февруари, посочва АП.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че американските сили са нанесли ударите, "за да наложат тежки последствия за вземането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут".

Американски официален представител заяви, че военните са насочили ударите си срещу ирански системи за противовъздушна отбрана, системи за брегово наблюдение, ракети "земя-въздух", както и срещу площадки за изстрелване на противокорабни крилати ракети и дронове. Ирански пристанищни съоръжения също са сред целите, добави той.

Друг американски официален представител заяви, че ударите вероятно ще продължат няколко часа.

Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в град Кешм и в Бандар Абас.

Подобна серия от ирански атаки срещу кораби и ответни удари от страна на САЩ имаше и в края на миналия месец, но новите удари се отличават с това, че се случват, докато президентът Доналд Тръмп е в Турция за срещата на върха на НАТО, отбелязва АП.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че американската атака срещу Иран нарушава първата и втората точка от Меморандума за взаимно разбирателство от Исламабад, съобщи иранската агенция Фарс.

"Атаката на САЩ срещу Иран представлява грубо нарушение на точки 1 и 2 от меморандума за взаимно разбирателство, сключен в Исламабад", цитира агенцията думите на Гарибабади. Заместник-министърът на външните работи добави, че през последните три седмици САЩ многократно са нарушавали условията на меморандума.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф също обвини САЩ в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни, като по думите му нарушенията са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъшни удари, нарушенията на иранските "регулиращи мерки" в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан.

"Ерата на тормоза и изнудването приключи", написа Галибаф в публикация в Екс. "Ние не се предаваме", добави той.

Междувременно Бахрейн и Кувейт бяха подложени на ракетни атаки от страна на Техеран.

Властите в Кувейт съобщиха, че системите за ПВО са се задействали.

Към момента няма информация дали са били нанесени щети в някоя от двете страни.

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