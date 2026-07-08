Мистерия в небето. Изчезна самолет

Нова мистерия в небето. Самолет Boeing 737-400 на товарната авиокомпания K2 Cargo Airways, с регистрация AP-BOI, е изчезнал по време на полет между Шарджа и Карачи. Полет KTA1732 е бил засечен за последно на около 300 км западно от Карачи над Арабско море.

Предварителните данни от Flightradar24 показват рязка загуба на височина непосредствено преди самолетът да изчезне от радарите, пише Airline Ratings. Всички петима членове на екипажа са в неизвестност заедно със самолета, предаде бТВ.

Последната получена информация показва, че самолетът се е намирал на 335 метра височина, с вертикална скорост на снижение от около 6 827 метра в минута и скорост спрямо земята 114 възела.

Няколко минути преди изчезването си самолетът първоначално е слязъл бързо до 8 983 метра, след което отново се е изкачил до 11 171 метра, като всичко това се е случило в рамките на приблизително две минути. Този необичаен профил на полета подсказва за сериозен проблем, въпреки че причината все още не е официално потвърдена.

Самолетът е излетял от Шарджа и е направил десен завой към бреговата линия на Обединените арабски емирства. Данните за проследяване непосредствено след излитането са ненадеждни поради смущения в GNSS (глобалните навигационни сателитни системи), които засягат всички самолети в региона на фона на продължаващото напрежение. След като е напуснал зоната на смущенията, самолетът е възстановил нормалното си ADS-B проследяване и се е изкачил до 10 668 метра над Оманския залив. Според наличната информация тези смущения не изглеждат да са свързани с последвалото му изчезване.

Пакистанската администрация на летищата съобщи в социалната мрежа X, че екипажът е докладвал за проблем с навигационната система в 21:18 пакистанско стандартно време (PST) и е бил насочван от Центъра за районен контрол на въздушното движение в Карачи. В 21:21 PST самолетът е бил наблюдаван да губи височина с висока скорост, като едновременно с това е извършил внезапна промяна на курса. Малко след това радарният контакт и комуникацията с него са били изгубени. Тези съобщения все още не са независимо потвърдени.

Пакистан е активирал своя Координационен център за издирване и спасяване и е започнал мащабна операция по издирване в морето с участието на няколко институции. Военноморските сили са отклонили към района фрегатата PNS Zulfiqar, а от въздуха в операцията участват самолет SAAB 2000 на Военновъздушните сили на Пакистан и морски патрулен самолет ATR-72 на военноморските сили. Изпратен е и търговският кораб PNSC Lahore.

Изчезването на самолета представлява тежък удар за K2 Cargo Airways. AP-BOI е бил единственият самолет в експлоатация на базирания в Карачи превозвач, поради което компанията остава без нито един действащ товарен самолет.

Какво предстои?

След като самолетът бъде открит, се очаква да започне пълномащабно разследване. В момента Координационният център за издирване и спасяване на Пакистан ръководи операцията по издирване в морето, като до този момент не са открити нито останки от самолета, нито оцелели.

Разследващите ще анализират данните от ADS-B, записите от ръководството на въздушното движение, информацията от черните кутии на самолета, включително записващото устройство на разговорите в пилотската кабина (Cockpit Voice Recorder – CVR), както и техническата история и поддръжката на самолета, за да установят какво точно се е случило.

Екипажът е съобщил за неизправност в навигационната система, но властите предупреждават, че е твърде рано да се посочи окончателната причина за инцидента.Към момента не е официално потвърдено, че самолетът е катастрофирал.

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