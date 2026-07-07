Украйна ще прекрати огъня, но мирът е невъзможен без едно нещо

Украйна е готова на безусловно прекратяване на огъня с Русия, но постигането на траен мир е нереалистично без участието на САЩ в преговорния процес.

Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха по време на дискусия в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара, съобщи Анадолската агенция.

На форум, озаглавен „Обръщане на ситуацията: Украйна като гарант за сигурността на Европа“, Сибиха увери, че Киев няма да бъде пречка за мира. „Готови сме за безусловно прекратяване на огъня. Никога няма да застанем на пътя на мира. Искаме мир и разполагаме с конкретни предложения как да го постигнем“, заяви той.

Според украинския дипломат бъдещо мирно споразумение трябва да включва правно обвързващи двустранни гаранции за сигурност от страна на САЩ. Тази позиция идва на фона на анализи, че европейските държави не биха могли да осигурят мира без американска подкрепа, а инициативата остава в ръцете на руския президент.

Сибиха подчерта, че ако примирието бъде нарушено, Украйна ще има нужда от военна подкрепа на място, напредък по пътя към членство в Европейския съюз и достатъчно силна армия, която да възпира бъдеща агресия.

Изявлението му е пореден опит за активизиране на преговорите. През юни украинският президент Володимир Зеленски отправи директен апел към Владимир Путин за среща и пълно прекратяване на огъня. Година по-рано пък руският президент беше предложил да спре инвазията по тогавашната фронтова линия. В началото на годината Киев отчете и „качествена промяна“ в състава на руската делегация за преговори.

В дискусията в Анкара са участвали още външният министър на Нидерландия Том Берендсен и шведският външен министър Мария Малмер Стенергард, допълва БГНЕС.

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