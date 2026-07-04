Жестока битка за Константиновка. Идва ли военният Рубикон?

Кой владее град Константиновка в Донецка област – руснаците или украинците?

Информациите от двете страни са напълно противоречиви, но истината е, че ако руснаците направят този пробив, това може да е военния Рубикон, след който да се влезе във финална фаза на войната. Дали обаче това се случва или е само кремълска пропаганда?

Русия побърза да се похвали

Министерството на отбраната на Русия, както и Кремъл в петък официално обявиха, че руските сили са поели пълен контрол над града. Руски източници разпространиха кадри с издигане на руския флаг над разрушени сгради в централни части.

По време на боевете за Константиновка Въоръжените сили на Украйна са загубили над 13 хиляди войници, 200 артилерийски оръдия и 14 танка, заяви по-късно на брифинг ръководителят на Главното оперативно управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Сергей Рудской. Според него въпреки мерките, предприети от Украйна, частите им „не успяха да задържат града под натиска на руските войски".

Той отбеляза, че от 2014 г. Киев активно изгражда укрепленията на Константиновка и създал укрепени възли, които са се подготвили "за всеобща и дългосрочна отбрана", която обаче е била разбита. Според началника на Генералния щаб, Константиновка е ключът към "последната крепост" на Въоръжените сили на Украйна в Донбас, като укрепителната система е включвала над 150 км окопи и противотанкови ровове.

Константиновка беше най-укрепената и ешелонна отбранителна зона на Въоръжените сили на Украйна. Той беше един от четирите крепостни града заедно със Славянск, Краматорск и Дружковка, които съставляват основната линия на отбрана на Въоръжените сили на Украйна в Донбас, но ние направихме голям пробив, каза Сергей Рудской.

Зеленски категорично опроверга

Президентът Володимир Зеленски и Генералният щаб на Украйна категорично отрекоха града да е паднал. Те определиха руските изявления като „поредната лъжа“ и заявиха, че украинските въоръжени сили продължават да държат отбранителните си линии вътре в града и в подстъпите му.

Зеленски заяви, че твърдението на руския президент Владимир Путин, че град Константиновка в Донецка област е под руски контрол е „лъжа, целяща да привлече медийно внимание“, по време на срещата си днес с германския канцлер Фридрих Мерц. "Ако Константиновка в момента беше под руски контрол, тогава Путин със сигурност нямаше да има проблем да се срещне с мен там и да намери дипломатически решения за окончателното прекратяване на войната“, отбеляза иронично Зеленски.

В изявление за "Украинска правда“ говорителят на Генералния щаб на Украйна майор Андрий Ковальов съобщи, че само отделни групи руска пехота са навлезли в оспорвания град и ситуацията е тежка, но Костантиновка остава под контрола на Въоръжените сили на Украйна. Украинските войски продължават да държат позиции на определени рубежи, защитавайки града и покрайнините му, като същевременно провеждат контрасаботажни операции, добави Ковальов.

Оценката на независими анализатори

Военни експерти, включително от Институтът за изследване на войната, посочват, че руските части успешно са проникнали дълбоко в града от няколко направления, но боевете продължават и Украйна все още запазва тактически позиции. Градът и сега е подложен на опустошителни артилерийски и дронови удари.

Защо Константиновка е толкова важна?

Константиновка се превърна в основна цел на руската пролетна офанзива през 2026 г. поради няколко критични стратегически причини. Това е гръбнакът на Крепостния пояс на Донбас - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, които съставляват последната голяма украинска линия на отбрана в Донецка област. Падането на Константиновка отваря директен път за руско настъпление на север към политическия и военен център на украинския Донбас – Краматорск. Нещо повече - градът разполага с голяма железопътна мрежа и стратегически пътища и служи за основна разпределителна база за снабдяване на украинските войски по цялата източна фронтова линия.

За Кремъл пълното овладяване на Константиновка е символичен Рубикон - доказателство пред руското общество и съюзниците им, че стратегията за изтощаване работи. За Украйна и нейните западни партньори обаче това е сериозен политически удар, който засилва натиска за преговори при неблагоприятни условия. Затова и Андрей Колесник, член на Комитета за отбрана на Държавната дума, вече нарече евентуалното превземане на Константиновка сигнал към страните от ЕС. Той отбеляза, че те трябва да обмислят дали да продължат да се намесват в руско-украинския конфликт и че освобождаването на града дава на Русия възможност да заеме добра позиция при преговорите.

За да стане обаче истински Рубикон за войната, преминаването на Константиновка в руски ръце трябва да е окончателно. Към днешна дата, ситуацията все още е твърде динамична и неопределена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com