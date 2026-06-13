Пиян украинец прегази дете с БТР
Константиновка се вдигна на бунт, разрешиха на армията да стреля на месо Пиян украински войник прегази на пешеходна пътека в град Константиновка жена...
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Константиновка се вдигна на бунт, разрешиха на армията да стреля на месо Пиян украински войник прегази на пешеходна пътека в град Константиновка жена...