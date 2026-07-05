Русия поиска пауза във войната край ключов град, Украйна мълчи

Русия очаква до 12:00 часа днес отговор от Украйна на предложение за временно примирие край Константиновка, което да влезе в сила утре. Москва представя инициативата като хуманитарна пауза, свързана с предаване на тела на загинали военнослужещи, докато бойните действия около стратегическия град в Донецка област остават в центъра на остра информационна битка.

Руската страна твърди, че е установила контрол над Константиновка, но Киев категорично отрича. Президентът Володимир Зеленски нарече руските твърдения „поредната руска лъжа“, а украинският Генерален щаб заяви, че градът остава под украински контрол.

Пауза в огъня или нов натиск

Според руското Министерство на отбраната предложението е за спиране на бойните действия в Константиновка от 12:00 до 18:00 часа московско време на 6 юли. Киев трябва да съобщи решението си до обед на 5 юли. Руската версия е, че паузата е нужна за хуманитарна акция, но контекстът я прави далеч по-натоварена - тя идва веднага след твърдението на Москва, че градът вече е под руски контрол.

Константиновка е една от ключовите точки в украинския отбранителен пояс в Донецка област. Заедно със Славянск, Краматорск и Дружковка тя е част от линията, която Киев укрепва още от 2014 г. Анализатори посочват, че евентуално превземане на града би дало на руските сили опора за натиск на север по този отбранителен пояс.

Руският доклад и украинският отказ

Вчера началникът на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че руските войски са установили пълен контрол над Константиновка. Путин е определил града като важен транспортен възел и голям индустриален център в Донбас. Русия от известно време съобщава за напредък в района, но твърденията й не са независимо потвърдени.

Украйна отговори рязко. Зеленски заяви, че твърденията на Москва не отговарят на истината, а украинският Генерален щаб обяви, че силите на Киев продължават да защитават града. Ройтерс също уточнява, че не може независимо да потвърди бойните твърдения на двете страни.

Опасният залог

Спорът за Константиновка вече не е само военен. Ако Русия успее да наложи версията, че контролира града, това ще бъде използвано като доказателство за напредък в Донбас и като натиск върху Киев преди всякакви бъдещи преговори. Ако Украйна задържа позициите си, руското искане за примирие може да изглежда и като опит да се създаде политическа картина на победа, която още се оспорва на терен.

Точно затова отговорът на Киев до обед има значение отвъд самата шестчасова пауза. Войната край Константиновка се води не само с артилерия и дронове, а и с твърдения кой контролира руините на един от най-важните градове в Донецка област. Докато няма независимо потвърждение, най-сигурното е едно - градът остава в центъра на битка, която може да реши следващия етап от руския натиск срещу украинския отбранителен пояс.

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