Русия поиска пауза във войната край ключов град, Украйна мълчи
Предложението за примирие идва след спорни твърдения на Москва за превземането на важен възел от украинската отбрана
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Предложението за примирие идва след спорни твърдения на Москва за превземането на важен възел от украинската отбрана
Ростов на Дон е ключов град за руската инвазия в Украйна
По-рано Москва обяви, че украинският град е превзет от руските сили
Москва вероятно се е отказала от превземането на Бахмут
ЧВК е издигнала знамето си само на 400 метра от сградата на градската администрация
На нови главнокомандващ е наредено да превземе Донбас до март
Терористичната организация "Ислямска държава" превзе сирийския град Махин, който се намира в югозападната провинция Хомс. Това стана след нападение ср...
Обявиха създаването на "Луганска народна република" Киев. Сградата на милицията в украинския град Константиновка, Донецка област, е била превзета от...
Вашингтон. Разузнаването на САЩ е предупредило Белия дом, че е твърде вероятно руски войски да нахлуят в континенталната част на Украйна, съобщава БиБ...