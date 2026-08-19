НАТО с първа реакция след заплахите от Иран

НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове, заяви днес по повод информация, че Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа, говорител на НАТО, цитиран от Ройтерс.

"Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", добави представителят, пише БТА.

По-рано днес на сайта на в. „Файненшъл таймс“ бе публикувана информация, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Британското издание се позовава на два „вътрешни източника, близки до режима“ в Техеран.

„Иран гледа към американски военни цели в Европа, ако (президентът на САЩ) Доналд Тръмп ескалира войната, твърдят запознати“, гласи заглавието на „Файненшъл таймс“.

Един от източниците на британския вестник казва, че Кипър, където британска авиобаза беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за ответни действия на силите на Техеран.

„Вътрешните източници“ са заявили още, че иранските сили отделно са разгледали възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация на напрежението.