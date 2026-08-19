Има ли заплаха за България? Подробности за база "Безмер"

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира статия от Financial Times, че има евентуални заплахи при ескалация на напрежението и че Иран обмисля военни цели в Европа.

"По отношение на базата в "Безмер", координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, сме предприели всички възможни мерки, подсигурили сме се. Мерките са от много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация", обясни вътрешният министър, цитиран от DarikNews.

По думите му предприетите мерки са "изпреварващи", следят се постоянно ситуацията и процесите и ще продължават да се прилагат интензивни мерки, спрямо нивото на заплаха.

Иван Демерджиев говори пред журналистите и за агресията и радикализацията сред подрастващите.

"Факт, който трябва да признаем е, че държавата абдикира дълги години от задълженията си. Остави без контрол много от сферите на своята отговорност и резултатите са налице", каза той.

По думите му проблемите са набелязани в много сфери, но предприетите действия са били по-скоро формални. Вътрешният министър каза, че се работи по приемането на изцяло нов закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а действащият закон е от 1958 г. Работи се и по идеята да има структури, които да се занимават с киберпрестъпност.

Той отговори дали е възможно ограничения за непълнолетните за използването на социални мрежи. "Проблемът на едно такова ограничение, че то практически е много трудно приложимо, да не кажа невъзможно, по-скоро в момента ще се насочим към контрол. Да въвеждаме ограничения, които всеки непълнолетен може да заобиколи с три клика на телефона, който използва - е контрапродуктивно", обясни вътрешният министър.

Той допълни, че ще предприемат мерки, които да работят добре и да осигуряват резултат. По думите му министърът на иновациите е разяснил подробно, че една такава мярка много лесно може да бъде заобиколена.