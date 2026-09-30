Турция със спешен призив към САЩ и Иран

Турция отправи официален призив към САЩ и Иран да подновят дипломатическите преговори и да сложат край на военните действия. Според Анкара продължаващият конфликт между САЩ, Израел и Иран тласка Близкия изток към трайна нестабилност и поражда все по-сериозни глобални последици.

Позицията беше оповестена в официално изявление на Съвета за национална сигурност на Турция след заседание в Анкара, председателствано от президента Реджеп Тайип Ердоган, съобщава Анадолската агенция.

Опасен затворен кръг

В документа, разпространен от президентската администрация, се подчертава, че сблъсъците са се превърнали в омагьосан кръг, който застрашава сигурността извън пределите на региона. Турските власти настояват за незабавно завръщане към масата за преговори, за да се спре ескалацията.

Остри критики към действията на Израел

Съветът за национална сигурност на Турция отправи и директни обвинения към Тел Авив, заявявайки, че израелското правителство не изпълнява ангажиментите си за постигане на мир в ивицата Газа и Ливан, а вместо това разширява агресивните си действия.

Анкара призова международната общност за твърда реакция срещу нарушаването на суверенитета и териториалната цялост на Сирия от страна на Израел, определян като основна пречка пред възстановяването на регионалната стабилност.