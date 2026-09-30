Опитен пилот спаси 180 души във въздуха. Героите от полет FZ1073 на Flydubai

Трагедията с близо 180 души на борда на Boeing 737 MAX 8 бе предотвратена благодарение на изключителното хладнокровие, професионализъм и желязна воля за живот. Основната заслуга за спасяването на самолета е на неговия капитан – индийския гражданин Смит Мачхар (Smit Machchhar). Опитен пилот с над 15 години стаж в гражданската авиация, близо 10 000 летателни часа зад гърба си и работещ за дубайската авиокомпания Flydubai от 2022 г., той се превърна в основната преграда пред фаталния край.

Въпреки че бе многократно намушкан с нож и кървеше обилно, капитан Мачхар оказа яростна съпротива на нападателя си. Докато машината пикираше безумно към земята, раненият индиец успя да задейства бутона за отваряне на пилотската кабина и да подаде сигнал за помощ.

В този критичен момент се намесиха няколко израелски пътници – сред които и служител на службата за сигурност, работещ под прикритие – както и член на кабинния екипаж, който в този момент не е бил на дежурство. Заедно те нахлуха в кабината, овладяха ситуацията и вързаха нападателя, използвайки кабелите от мултимедийните слушалки в самолета.

Огромна роля изиграха и медицинските специалисти сред пътуващите. Лекар и медицинска сестра оказаха незабавна първа помощ на пострадалия капитан и успяха да стабилизират състоянието му до приземяването. Самият самолет пък бе поет и безопасно приземен от резервни пилоти, които случайно са се намирали сред пътниците на борда.

Драмата в небето: От Дубай до ръба на пропастта

Историята започва сутринта на 30 септември, когато рейс FZ1073 на Flydubai излита от Дубай за Тел Авив в 07:05 часа бакинско време. На борда пътуват около 180 души, включително 174 пътници, по-голямата част от които са граждани на Израел.

Около час и половина след излитането, в пилотската кабина избухва кървав конфликт. Вторият пилот – гражданин на Оман – изважда нож и извършва внезапна и брутална атака срещу индийския капитан. Според разследващите, подбудите на оманския ко-пилот са били свързани с намерение за самоубийство и умишлено предизвикване на самолетна катастрофа.

В резултат на сблъсъка лайнерът губи контрол и започва рязко да пада, губейки над 5000 метра височина за по-малко от две минути.

Свидетелства от ада: Паника, кръв и видеодоказателства

В салона на самолета настава ужас. Една от пътничките, на име Мириам, разказва пред медията i24NEWS за преживения кошмар:

"Чухме писъци. После вратата на кабината се отвори, видяхме много кръв, някой беше пробол пилота с нож… На борда имаше лекар и медицинска сестра, които оказаха първа помощ на пилота. Израелците, заедно с екипажа, обезвредиха нападателя и направихме принудително кацане. Имаше моменти, в които си мислехме, че няма да се измъкнем живи от това."

Кадри, публикувани от The Times of Israel, разкриват смразяващата обстановка веднага след неутрализирането на нападателя. На видеото се виждат двама облени в кръв мъже. На униформата на единия от тях има три ленти, което показва, че това е вторият пилот (оманският ко-пилот), който лежи в безсъзнание. Вторият мъж – капитан Смит Мачхар – е в съзнание, докато медицинските лица му оказват първа помощ, а глас зад кадър му говори на английски, за да го поддържа буден: "Не заспивай!"

Около пострадалите се виждат мъже, които на иврит обясняват, че единият пилот е нападнал колегата си и е опитал да го убие. Наши сънародници и пасажери допълват, че са успели да се намесят навреме, да поемат контрол и да застанат като жива охрана пред пилотската кабина, за да предпазят ранения капитан. Един от мъжете във видеото изрично моли да продължи да се снима, за да се запазят автентични видеодоказателства за разследването.

Аварийно кацане и реакции в Саудитска Арабия и Израел

Докато на борда се води борба за овладяване на ситуацията, от пилотската кабина са подадени два тревожни сигнала: код 7700: за общо извънредно положение на борда; код 7500: за незаконна намеса (подаван при опити за отвличане на самолет).

Подаването на сигнал 7500 предизвиква незабавна тревога в Израел. Военновъздушните сили на страната вдигат изтребители по тревога поради съмнения за отвличане, а премиерът Бенямин Нетаняху свиква извънредно заседание. По-късно версията за класическо отвличане е отхвърлена от разследващите, но властите продължават да проучват версията за организирана терористична атака.

В 10:58 часа бакинско време Boeing 737 MAX 8 извършва успешно извънредно кацане на летището в град Табук, разположено в северозападната част на Саудитска Арабия.

Нападателят (оманският втори пилот) е арестуван незабавно от саудитските органи на реда и е подложен на интензивни разпити. Капитан Смит Мачхар е хоспитализиран с прободни рани в местната болница в Табук под постоянно лекарско наблюдение, като според последните данни състоянието му е стабилизирано. Всички останали пътници от полета са транспортирани безопасно до Тел Авив с изпратен за целта евакуационен полет.

Политически отзвук и нови мерки за сигурност

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Исраел Кац разпоредиха на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) да изпратят самолети в Саудитска Арабия за транспортирането на гражданите. Нетаняху и водещите израелски медии официално обявиха индийския капитан и реагиралите пътници за герои, спасили живота на близо 180 души.

"Отдавам почит на тези герои, които проявиха изобретателност и изключителна смелост", заяви Нетаняху, цитиран от пресслужбата си, като обърна специално внимание на факта, че повечето пътници са били израелци.

В следствие на инцидента израелските служби за сигурност получиха инструкции да се подготвят за нови потенциални заплахи, а Нетаняху нареди затягане на мерките за сигурност при полетите на всички авиопревозвачи, изпълняващи курсове до Израел. Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и болниците в страната също са с повишена готовност и актуализирани планове за действие при кризи.

Събитието придоби и вътрешнополитически оттенък. Ден преди инцидента Нетаняху бе отправил предупреждение за възможни атаки преди предстоящите парламентарни избори на 27 октомври. Опозиционният лидер Яир Лапид критикува изявленията на премиера, обвинявайки го, че подстрекава паника сред населението.

Въпреки политическите дебати, разследването на случая продължава, докато капитан Смит Мачхар се възстановява в болницата в Саудитска Арабия като истинския спасител на полет FZ1073.