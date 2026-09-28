Пускат нови директна връзка до уникално място

Нова директна въздушна връзка между Бургас и британския град Бристъл ще бъде открита през летния сезон на 2027 г. Полетите на easyJet ще стартират на 28 май и ще се изпълняват два пъти седмично – в понеделник и петък.

Новият маршрут ще осигури директен достъп от Южното Черноморие до югозападна Англия и се очаква да разшири възможностите за пътуване между региона и Великобритания.

За британските туристи линията ще осигури удобен директен достъп до Бургас, морските курорти и културните и природните забележителности по Южното Черноморие.

В същото време редовните полети между Бургас и София ще продължат и през зимния сезон. Националният превозвач „България Еър“ ще изпълнява полетите три пъти седмично – във вторник, четвъртък и неделя.

Добрата новина идва на фона на силен пътникопоток по българското Черноморие. От началото на 2026 г. през летищата във Варна и Бургас са преминали над 3 милиона пътници, съобщиха от концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.