България с 33% пазарен дял за Wizz Air, компанията разширява екипа

Wizz Air разширява екипа си в България на фона на силното си присъствие на българския авиационен пазар. Компанията вече е най-големият авиопревозвач по пазарен дял у нас с 33%, оперира 72 маршрута до 20 държави и само през последната година е превозила близо 3,2 млн. пътници от и до България.

Авиокомпанията работи на четири български летища - София, Варна, Бургас и Пловдив, предлага близо 5 млн. места годишно и разполага с 11 самолета, разпределени между базите й в София и Варна. Следващата стъпка е разширяване на екипажа и привличане както на опитни пилоти, така и на бъдещи кадети.

Два големи дни за авиационна кариера в София

На 10 септември Wizz Air организира два специални дни на отворените врати в София. Първият е насочен към квалифицирани пилоти, първи офицери и капитани, които търсят следваща стъпка в професионалното си развитие. Събитието започва в 16:00 часа в „Астория Гранд Хотел София“.

Само два часа по-късно, в 18:00 часа на същото място, ще започне Денят на отворените врати на Wizz Air Pilot Academy. Той е насочен към млади хора, които искат да започнат кариера като пилоти, включително кандидати без предишен летателен опит. Регистрацията и за двете събития е отворена онлайн през страниците на Wizz Air.

България вече е един от най-силните пазари на компанията

Мащабът на присъствието на Wizz Air у нас поставя България в особено силна позиция в мрежата на авиокомпанията. С 33% пазарен дял компанията е лидер на българския пазар, а мрежата й обхваща 72 маршрута до 20 държави.

За една година Wizz Air е превозила близо 3,2 млн. пътници в България. Компанията оперира от София, Варна, Бургас и Пловдив и предлага близо 5 млн. места за пътуване през цялата година. В двете й български бази - София и Варна - са разположени общо 11 самолета.

Разширяването на пилотския и кабинния състав идва именно на фона на това значително присъствие и на продължаващото развитие на маршрутната мрежа.

От кадет до първи офицер

Wizz Air Pilot Academy е създадена за кандидати с малък или никакъв предишен летателен опит. Целта е те да получат лиценз за търговски пилот и да изградят основата за професионална кариера в международна авиационна среда.

Обучението се провежда в партньорското пилотско училище Tréner Kft в Нирегихаза, Унгария, по стандарти на Wizz Air. Интегрираната програма включва общо 750 часа наземно обучение, 60 часа работа в симулатор и 145 часа полети. Целият процес продължава повече от 18 месеца.

По време на обучението кадетите трябва да придобият необходимите знания и практически умения, за да могат впоследствие да започнат работа като първи офицери в Wizz Air и да продължат професионалното си развитие в компанията.

Над 270 самолета и една от най-младите флотилии в Европа

За вече квалифицираните пилоти Wizz Air предлага възможности за развитие във флотилия от над 270 самолета от семейството Airbus A320. Средната й възраст е 4,5 години, което я поставя сред най-младите флотилии на големите европейски авиокомпании.

Около 75% от самолетите са от новото поколение с технология „neo“. Според компанията те намаляват разхода на гориво, въглеродните емисии и шумовото замърсяване спрямо предишното поколение от същото семейство.

Сред условията, които Wizz Air посочва за новите си пилоти, са конкурентно възнаграждение, специализирано обучение, безсрочен трудов договор и възможност за гъвкави или фиксирани графици.

„Let’s WIZZ, България!“

„Авиацията предлага не просто обикновена професия, а възможност за международна кариера, развитие с огромен размах и работа в динамична среда“, заяви Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

По думите му именно затова академията за пилоти има важно място в стратегията на компанията, защото дава възможност на амбициозни млади хора да тръгнат към пилотската кабина дори без предишен летателен опит. „Паралелно с това продължаваме да разширяваме екипажа в нашите бази с пилоти, първи офицери, капитани и кабинен екипаж, които да се присъединят към разрастващата се мрежа на Wizz Air в Европа и отвъд и да бъдат част от една от най-динамичните професионални сфери днес - авиацията. Let’s WIZZ, България!“, заяви Империале.

Повече информация за свободните позиции и Wizz Air Pilot Academy е публикувана в кариерната платформа на авиокомпанията.