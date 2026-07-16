Директен полет София – Абу Даби? България започва разговори с Etihad Airways

Директна въздушна линия между София и Абу Даби, по-добра свързаност с далечни пазари и ново партньорство в подготовката на кадри за туризма. Това бяха основните теми на срещата между министъра на туризма д-р Илин Димитров и посланика на Обединените арабски емирства в България Н. Пр. Абдулрахман Ахмед Султан Еса Ал Джабер.

Един от основните акценти в разговора беше възможността за откриване на директна авиолиния между София и Абу Даби, която да подобри достъпа на България до бързоразвиващи се пазари в Азия, Африка, Австралия и Близкия изток.

Министър Димитров предложи да започне институционален и бизнес диалог с националния превозвач на ОАЕ Etihad Airways, като заяви готовност още през следващата седмица да бъде организирана среща между представители на авиокомпанията, българските институции и туристическия сектор.

„Ще съдействаме за установяването на пряк диалог между авиокомпаниите, летището и туристическия бизнес“, заяви министърът.

По думите му България разполага с активен туристически сектор и туроператори, които имат интерес да участват в оценката на потенциала на подобна въздушна връзка.

По-добра свързаност с далечни пазари

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за разширяване на сътрудничеството с други авиокомпании от Обединените арабски емирства, сред които flydubai и Air Arabia.

Целта е да бъдат проучени различни пазарни решения за увеличаване на честотата на полетите, капацитета и възможностите за достигане до международни дестинации чрез авиационните хъбове в ОАЕ.

Посланик Ал Джабер определи идеята за директна линия като отлична възможност и пое ангажимент да представи българския интерес пред ръководството на Etihad Airways.

Ново партньорство в туристическото образование

Освен транспортната свързаност двете страни обсъдиха и развитието на сътрудничеството в сферата на туристическото образование.

Министър Димитров предложи университети от ОАЕ да се включат в създаваната по инициатива на Министерството на туризма Асоциация на висшите училища, които подготвят специалисти за туристическия сектор.

Идеята предвижда обмен на студенти и преподаватели, споделяне на добри практики и изграждане на по-тясна връзка между висшето образование и бизнеса.

Посланикът на ОАЕ изрази пълна подкрепа за инициативата и заяви готовност да я представи пред университетите в страната си.

Разширяването на партньорството с Обединените арабски емирства е част от усилията на Министерството на туризма за привличане на повече туристи от далечни пазари, подобряване на въздушната свързаност и повишаване качеството на туристическото образование в България