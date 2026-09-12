Директен полет София-Абу Даби? България започва разговори с Etihad Airways
Илин Димитров обсъдиха и развитието на туристическото образование с посланика на ОАЕ
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Илин Димитров обсъдиха и развитието на туристическото образование с посланика на ОАЕ
Москва отказа да коментира съобщенията
Това е станало около два часа преди излитането на украинския самолет
Руски експерти са анализирали повече от 27 хил. коментара на пътници
Въздушният транспорт остава най-безопасният
Париж. Пилотите на Ер Франс обявиха края на стачката, която продължи 13 дни, предаде АФП, позовавайки се на информация от пилотските синдикати. Синди...
С цел да намалят разходите се чешките авиолинии CSA са принудени да намалят персонала си, съобщи "Уолстрийт джърнъл". Главната причина за тази мярка е...
Над 1 млн. лв. незаслужени глоби отнесоха авиопревозвачите ни
Пърт. Отменено е издирването на малайзийския самолет, за който се предполага, че се е разбил в южната част на Индийския океан. Причина за отмяната са...
Мапуто. Пътнически самолет с 34 души на борда е изчезнал между Мозамбик и Ангола, съобщва Теlegraph. Полетът под номер ТМ 470 е излетял от мозамбикска...
Варна. Община Бурса чрез своя авиокомпания пуска пътнически самолети до България. Първоначално те ще летят до Пловдив, а след това и до Варна, съобщи...