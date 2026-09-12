Всичко за Авиолинии

Следете всички новини, анализи и коментари за Авиолинии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Бизнес Общество
Приключи стачката в Ер Франс

Приключи стачката в Ер Франс

Париж. Пилотите на Ер Франс обявиха края на стачката, която продължи 13 дни, предаде АФП, позовавайки се на информация от пилотските синдикати. Синди...

28 септември | 13:00
0 коментара
11278