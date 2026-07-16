Хегсет нареди: Тестове за тестостерон за военните над 30 години

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви нова програма, според която всички военнослужещи на активна служба и в резерва на възраст над 30 години ще бъдат изследвани за дефицит на тестостерон като част от ежегодните медицински прегледи.

Новината беше съобщена от самия Хегсет във видео, публикувано в социалната мрежа X под надслов "High-T Department" ("Министерство с висок тестостерон").

„Искаме да сме сигурни, че имате правилните нива на тестостерон, за да можете да давате най-доброто от себе си“, заяви министърът.

Хормонална терапия за желаещите

Военнослужещите, при които бъде установен нисък тестостерон, ще могат доброволно да преминат хормонозаместителна терапия.

За военнослужещите под 30-годишна възраст изследването няма да бъде задължително, а по желание.

Хегсет не уточни дали програмата ще обхване и жените в армията, въпреки че и при тях нивата на тестостерон естествено намаляват с възрастта.

„Не става дума за изкуствено подобряване“

Министърът подчерта, че инициативата няма нищо общо с използването на хормони за увеличаване на мускулната маса.

„Това не е програма за изкуствено подобряване на физическите възможности“, заяви той.

Приемът на тестостерон без медицинско основание и лекарско предписание остава строго забранен за американските военнослужещи.

Целта – по-здрава и по-боеспособна армия

Говорителят на Пентагона Шон Парнел съобщи, че новите правила влизат в сила незабавно.

По думите му чрез масовия скрининг Министерството на отбраната ще изгради цялостна база данни за хормоналното здраве на военнослужещите и ще може да предлага целенасочено лечение на хората с установен дефицит.

„Това ще помогне да поддържаме здрава, способна и решително доминираща бойна сила“, заяви Парнел.

Експерт: Ниският тестостерон влияе на бойната готовност

Урологът проф. Мохит Кера от Медицинския колеж „Бейлър“, който миналата година оглави експертна група към Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), подкрепи инициативата.

Според него всички мъже над 30 години трябва да бъдат изследвани, тъй като нивата на тестостерон са един от най-важните показатели за настоящото и бъдещото здравословно състояние.

„Много млади мъже имат нисък тестостерон. Това може да означава по-малка мускулна маса, по-ниски енергийни нива и да бъде сериозен проблем при участие в бойни действия“, обясни специалистът.

Той обаче предупреди, че терапията не е подходяща за всеки пациент.

Има и рискове

Според проф. Кера лечението може да увеличи мускулната маса, да намали натрупването на мазнини, да понижи риска от депресия и с времето да подобри костната плътност.

В същото време той подчертава, че приемът на тестостерон при млади мъже може да доведе до безплодие, ако не се прилага правилно.

Освен това съществуват данни за възможно повишаване на сърдечносъдовия риск, поради което терапията трябва да се назначава само след внимателна лекарска преценка.

Част от по-широка политика

Обявената програма идва на фона на усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да улесни достъпа до тестостеронова терапия.

Министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши вече заяви, че подобно лечение може да бъде част от решението на т.нар. „криза с плодовитостта“ в САЩ.

Миналия месец FDA предложи да бъдат облекчени правилата за предписване на препарати с тестостерон, както и да отпаднат част от предупрежденията върху техните етикети.