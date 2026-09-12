Хегсет нареди: Тестове за тестостерон за военните над 30 години
Искаме да сме сигурни, че имате правилните нива, за да давате най-доброто от себе си“, заяви министърът
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Искаме да сме сигурни, че имате правилните нива, за да давате най-доброто от себе си“, заяви министърът
Родителите са първите и най-важни възпитатели на своите деца
Форт Мийд. Осъденият на 35 години затвор Брадли Манинг всъщност е трансполов. Той цял живот се чувствал жена на име Челси. Това стана ясно от негово п...