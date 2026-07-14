Европа гори: Самолети гасят пожар край Париж, Испания отчете нови жертви

Западна Европа продължава да се бори с опустошителни горски пожари, подхранвани от поредната гореща вълна.

На фона на националния празник, дднес 14 юли, Франция се опитва да овладее мащабен пожар край Париж, Испания съобщи за нова жертва в провинция Алмерия, с което загиналите вече са 13.

Според учени все по-честите и разрушителни пожари са пряко свързани с климатичните промени, които увеличават риска от подобни бедствия.

Пожар заплаши историческата гора Фонтенбло

Един от най-сериозните пожари във Франция избухна край прочутата гора Фонтенбло и едноименния кралски дворец, разположени на около 70 километра южно от Париж.

Пламъците принудиха властите да затворят магистрала А6, която свързва френската столица с Лион и Южна Франция. Засегнато беше и движението на високоскоростните влакове в района.

За първи път при пожар в района на Голям Париж бяха използвани специализираните самолети Canadair, които зареждаха вода директно от река Сена и я изливаха върху огнените фронтове.

Гъст дим покри небето над района, а около 800 души бяха евакуирани като предпазна мярка.

До понеделник следобед пожарът беше овладян в голяма степен, въпреки че силният вятър продължава да затруднява работата на пожарникарите.

Подозрения за умишлен палеж

Френският вътрешен министър Лоран Нюнез съобщи, че разследващите работят по версия за умишлено предизвикан пожар.

По думите му са открити около десет отделни огнища в радиус от приблизително един километър.

„Това поражда сериозни съмнения, че пожарът е бил запален умишлено“, заяви министърът.

Испания скърби за 13 жертви

Междувременно Испания продължава да се бори с последиците от един от най-смъртоносните горски пожари през последните години.

Броят на загиналите достигна 13 души, след като 93-годишна британска гражданка почина от тежките изгаряния, получени при пожара в провинция Алмерия.

Трагедията се превърна в една от най-тежките в страната през последните години и отново постави въпроса за нарастващия риск от екстремни горски пожари в Европа.

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