"Реал" диша във врата на "Барса" след класика над "Алмерия"

"Реал" Мадрид победи с 3:0 "Алмерия" на "Сантиаго Бернабеу" в мач от 34-ия кръг на Примера Дивисион. Така "белия балет" отново е на 2 точки зад лидера...