Папараците от "Да, България" и обсесията им по Пеевски

Насред летните жеги, от "Да, България" решиха да напомнят за себе си като се преквалифицират…в папараци. Докато държавата се тресе от скока на цените, геополитическите кризи, блокиращи веригите на доставки и войната по пътищата, отнемаща човешки животи всеки ден, от партията-прокси в политиката на олигархичния кръг "Капитал" явно са счели, че могат да компенсират липсата си на реална експертиза и желание (и знание) да се справят с проблемите на обществото, като грабнат обективите. Очевидно с надеждата, че по този начин ще осмислят съществуването си.

Така, в ранни зори в четвъртък, от формацията се похвалиха, че са издебнали лидера на ДПС Делян Пеевски на борда на редовен полет на Turkish Airlines за Истанбул и дори приложиха снимки, за да го докажат. А един от съпредседателите им – Ивайло Мирчев, гордо пусна пост, в който даде подробности за полета, заяви, че Делян Пеевски вероятно е решил да пътува с редовна авиолиния заради "проверките около полетите му".

От което се натрапват няколко извода.

Първо – със снимките и папарашката си акция, от "Да, България" просто доказват, че Пеевски се държи като напълно нормален политик. И по време на полета, и преди това, използва случая, за да си поговори с хората около себе си. Добронамерено и с усмивка. Както го е правил и на други редовни полети, с които е летял далеч преди от партията на Ивайло Мирчев да решат да осмислят съществуването си чрез обсесията си по лидера на ДПС. Обсесия, която споделят с олигархичния кръг на Иво Прокопиев, под чиято диригентска палка бяха създадени.

Впрочем, за разлика от Мирчев, а и от предшественика му начело на "Да, България" – Христо Иванов, които не слизат от колите дори по жълтите павета на София, Пеевски редовно прави обиколки из страната и при тях се запознава на място с проблемите на хората. Именно затова ДПС е стабилна и постоянна партия на всеки парламентарен вот, а "Да, България" от създаването си само спихва и вече се движи с етикета на партия с „отпаднала необходимост“ (както съвсем уместно ги определи един от вицепремиерите на Радев и "Прогресивна България").

Второ – полетите, както и самият Мирчев и хората му признават, не са престъпление. Не че не го знаехме – все пак вече не живеем в соца, колкото и на наследниците на бившата комунистическа номенклатура от "Да, България" да им е болно, че привилегии на родата им са отпаднали към днешна дата.

Но докато свободното право на придвижване е едно от достиженията на демокрацията, то не така стоят нещата с поведението на съпредседателя на формацията, отгледана и съществуваща единствено и само благодарение на Прокопиев. Както лъсна преди няколко месеца, Мирчев, дори когато среща избиратели, слиза от колата само, за да ги…бие. Ако не вярвате, вижте клипчето в YouTube и в социалните мрежи, на което ясно се вижда как се изживява като гавазин и само, защото е решил да се направи на интересен, налита на разносвач на Glovo, бързащ да направи доставката си, за да не бъде глобен.

Позитивното е, че за разлика от Мирчев и правещите се на папараци сектанти около него, обществото продължава да има стабилни морални устои и ясно показа на съпредседателя на "Да, България" какво мисли за бабаитлъка му, та се наложи той да се извини публично. Оттогава не само не е пускал повече клипчета, увековечаващи как налита на обикновени граждани, а явно е решил, че папаращината е по-безопасна и е разпоредил на хората си да дебнат политическите си опоненти като Пеевски.

И трето – призивът на съпредседателя на "Да, България" НАП "да се раздвижи“ и да провери и тя лидера на ДПС е въздух под налягане. Причината е, че Пеевски е проверяван от приходната агенция (както и от всички други контролни и разследващи институции в страната) поне дузина пъти през годините, а по време на управлението на ДБ с ПП дори два пъти. Защо? Защото тогавашният финансов министър Асен Василев разпореди първо проверка, а след това проверка на проверката, направена от НАП, защото не му хареса, че не намират нищо нередно в имуществото и приходите на лидера на ДПС. Само че и втората проверка показа същото като първата. Както впрочем и всички направени преди това – при Пеевски всичко е изрядно.

Тук съвсем естествено идва и един въпрос – дали ще са такива резултатите, ако НАП тръгне да проверява самия Мирчев.

Само че папараците, особено пък политическите, не истината ги интересува, а сензацията. Не случайно думата е измислена от великия Фелини, за да обозначи досадните и натрапчиви фотографи, преследващи известни личности. А когато тя се използва в политически контекст, то носители на това „звание“ винаги са хора, които се интересуват не от интересите на обществото, нито от фактите, а от внушенията и вдигането на шум с фалшиви мантри и още по-фалшиви опорки. Или иначе казано - напълно "фалшиви герои". Към които Мирчев несъмнено принадлежи.