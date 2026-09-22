Президентът Йотова успя да пристигне в Ню Йорк

Президентът Илияна Йотова е пристигнала в Ню Йорк, след като полетът й беше блокиран на летището в Бостън след технически проблем, предаде БНР. Прекъснат оптичен кабел спря полетите по Източното крайбрежие на САЩ, като бяха засегнати летищата в Ню Йорк, Бостън и Филаделфия.

Смущенията настъпиха в момент, когато 130 световни лидери и десетки министри пристигат в Ню Йорк за годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН. Това засегна и българския държавен глава, като се наложи Илияна Йотова и българската делегация да останат няколко часа на летището в Бостън.

От Федералната Авиационна Администрация на САЩ обявиха, че ситуацията постепенно се нормализира и летищата Newark Liberty International, John F. Kennedy International и LaGuardia започват да приемат полети.

Проблемът беше в прекъснат оптичен кабел, повреден от строителни работници. Кабелът е осигурявал свързаност на системата TRACON - Terminal Radar Approach Control. Това е система за управление на самолетния трафик, която използва радари и радиовръзка, за да насочва самолетите за излитане и кацане.

Оптичният кабел е собственост на комуникационната компания Verizon, чиито специалисти веднага са започнали работа по възстановяване на комуникацията. Първоначалните данни са били, че за подмяната на повредената оптика ще са необходими 13 часа, тъй като са били повредени основното и резервното трасе. Очевидно, обаче, специалистите на Verizon са успели да възстановят критичната връза за летищата по-бързо, информира CBS.